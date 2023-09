Boj bude pokračovat. Ať už Fico vyhraje, nebo prohraje, rozdělení Slováků neskončí, varuje šéfredaktor Bárdy

Slováci budou zítra hlasovat o své budoucnosti. Podle posledních dat by v předčasných parlamentních volbách zvítězila strana Směr – sociální demokracie expremiéra Roberta Fica. Jaké by bylo Slovensko pod opětovnou vládou muže, z jehož éry stojí před soudem za politickou korupci na 130 lidí a 40 už bylo odsouzeno? A kam se země posunula od vraždy novináře Jána Kuciaka a jeho partnerky Martiny Kušnírové?

Na otázky Deníku N ve Studiu N odpovídá slovenský novinář, komentátor a šéfredaktor Aktualit.sk Peter Bárdy.

Protože je také autorem knihy o Robertu Ficovi, ptáme se ho mimo jiné:

Jaký je Robert Fico jako člověk,

co Fica v jeho politice pohání,

jak dokáže být po vraždě svého podřízeného Jána Kuciaka nestranný,

co může Fico jako opětovný premiér se Slovenskem provádět,

jestli by situaci na Slovensku vůbec vyřešilo, pokud by Fica porazili jeho konkurenti.

Ono je to mnohdy až směšné, jak se strany v Česku, na Slovensku a asi všude na světě vždy před volbami předhánějí v tom, kolikrát řeknou, že tohle jsou ty nejdůležitější volby, že to je zvrat a musíme přijít volit. Aktuální situace na Slovensku ale působí, že jde opravdu o volby v něčem zlomové. Je to tak?

Do jisté míry ano, občas je porovnáváno s volbami v roce 1998, kdy se Slovensko rozhodovalo, jestli bude pokračovat v politice, kterou zavedl a praktikoval Vladimír Mečiar, tedy jakýsi návrat do socialismu takového kapitalistického typu s propojením na Moskvu a s tím, že jsme opravdu černou dírou Evropy bez možnosti jakéhosi integračního procesu se západním civilizovaným demokratickým světem, nebo jestli se pohneme trošku jiným směrem.

Téma těchto voleb, tedy jestli budeme nadále součástí elitního klubu zemí Evropské unie a NATO, které si uvědomují význam slov jako solidarita nebo obrana demokracie a svobody, anebo jestli se posadíme ke stolu s Íránem, Čínou a Severní Koreou a budeme se tvářit, že jsme nezávislí a že jsme nad věcí a budeme přitom jen v tichosti přihlížet tomu, jak Rusko bezprecedentně zabíjí civilní obyvatele na sousední Ukrajině.

Tyto volby rozhodují ve velké míře hlavně o