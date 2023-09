Politická pointa: Vláda mezi květákem a stamiliardovými schodky

Politické dění tohoto týdne shrnuje a komentuje Kateřina Frouzová.

Vláda schválila rozpočet na příští rok.

Místy to bylo drama.

Většina ministrů z výsledku není nadšená. Musí šetřit, nenabírají nové úředníky / stranické kolegy a třeba ministerstvo financí se bude zbavovat části vozového parku s tím, že jeho zaměstnanci mají častěji jezdit hromadnou dopravou.

Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) působí dojmem náhodného generátoru schodků státního rozpočtu, které v jeho rukou letos stoupají rychlostí světla – s nadsázkou řečeno –, jako hmotnost na křivce slavného Einsteinova vzorce E = mc².

To hvězdné přirovnání není tak mimo, jak by se mohlo na první pohled zdát. Dluhů má totiž stát víc než sluncí v našem okolí, jak před lety řekl americký kvantový fyzik Richard Feynman.

„V galaxii je 10^11 hvězd. Kdysi to bývalo opravdu velké číslo. Ale je to jenom 100 miliard, to je míň než schodek státního rozpočtu. Takovým číslům jsme říkali astronomická, teď bychom jim měli říkat čísla ekonomická,“ poznamenal.

Měl sice na mysli americký rozpočet, ale jeho příměr sedí i na tuzemské poměry.

Ještě v květnu Stanjura sliboval výrazně nižší schodek. „Dohoda na příští rok podle mě musí skončit mezi 210 a 225 miliardami. Já udělám všechno pro to, aby to bylo 210. A v roce 2025 bychom se měli určitě dostat pod 200,“ sliboval ministr financí ještě v květnu v rozhovoru s časopisem Respekt.

Už o pár týdnů později to ale bylo 235 miliard a nakonec se kabinet dostal na 252 miliard. Naděje, že v roce 2025 bude saldo začínat číslicí 1, je tak nyní tak velká jako