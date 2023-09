Karabašský exodus. Sto let po vzniku sovětské oblasti jsou pravda a spravedlnost v rozporu a situace nemá správné řešení

Na silnicích vedoucích z Karabachu do Arménie se vytvořily kolony aut. Mnozí ale museli své vozy nechat doma – v jejich už bývalém „doma“ – a vydat se na cestu pěšky. V měsíce obklíčené vysokohorské enklávě se už paliva na všechny nedostalo. K dnešku ji opustila většina obyvatel – ze 120 000 už odjelo 93 000. Do zítřejšího rána by mohl Karabach zůstat úplně bez arménského obyvatelstva. Přesně sto let poté, co v roce 1923 v rámci sovětskou říší pohlceného Ázerbájdžánu vznikla Náhorněkarabašská autonomní oblast.