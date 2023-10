Masakr v opeře a Přelud v modrém. Proč stojí za to slyšet nové desky Nicka Cavea a jeho dřívější pravé ruky Micka Harveyho

Celých 36 let býval australský multiinstrumentalista a aranžér Mick Harvey pravou rukou Nicka Cavea. Spoluzakládal s ním kapely The Boys Next Door i The Birthday Party, do roku 2009 fungoval jako spolehlivý pilíř a neoficiální „hudební šéf“ The Bad Seeds.

Hrál na takový nástroj, jaký byl zrovna v sestavě potřeba, zpíval doprovodné vokály, dohlížel na aranžmá. Pokud Harveyova sólová alba znějí trochu jako dřívější baladické polohy Nicka Cavea, což platí i pro Phantasmagoria In Blue, nejde o kopírku bývalého zaměstnavatele.

To jen slyšíme část soundu a muzikantských nápadů, které Harvey vnášel do Caveových písní. Právě kvůli neshodě na dalším žánrovém směřování Harvey od Cavea odešel.

Dokonale sladěné hlasy

Harvey už dříve vyhledával spolupráci s osobitými zpěvačkami. S ženskými interpretkami natočil album Intoxicated Woman s předělávkami písní Serge Gainsbourga. Opakovaně posloužil jako doprovodný hudebník PJ Harvey (shoda příjmení čistě náhodná).

Právě na mexické zastávce turné s PJ Harvey oslovila hudebníka tamní, tehdy