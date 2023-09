Pointa N: O slovenském „Minitrumpovi“. A jak dopadl střet o řezané květiny?

Do slovenských voleb zbývá už jen pár dní a napětí sílí. Kvůli obavám z možného návratu Roberta Fica do čela vlády, ale i širším znepokojivým trendům ve středoevropské politice a možným dopadům na pomoc Ukrajině, se víkendové hlasování u sousedů těší pozornosti také v zahraničí. Aby nám to ale nebylo líto, zastavíme se na chvilku i v české Sněmovně – konkrétně u toho, jak se u nás jedná o konsolidačním balíčku.