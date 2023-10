Rusové tady zakládají firmy, aby obcházeli západní sankce, popisuje český konzul v Kyrgyzstánu

Protiruské sankce se dají snadno obcházet. Jednou z využívaných tranzitních zemí je středoasijský Kyrgyzstán. Deník N nedávno rozkryl, jak jedna tamní firma založená po začátku invaze na Ukrajinu nakupuje v Česku stroje využitelné pro výrobu zbraní a přeprodává je do Ruska. Český honorární konzul v Kyrgyzstánu Marat Džanbajev popisuje, jak to funguje. „Když to dovezete sem, je to pak jednoduché dovézt do Ruska. A je jedno, co je to za zboží,“ říká honorární konzul.