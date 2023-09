Česko-slovenské slovo týdne: jeřáb vs. žeriav

grafika

Pár slov o slově jeřáb

Jeřábi a jeřáby. Neuvěřitelné, v kolika jazycích se stavební zdvihadlo jmenuje po ptákovi. Většinou jsou to jazyky evropské a navzájem příbuzné.

Jméno jeřába v nich vychází ze stejného základu. Nevypadá to asi, ale řecký γερανος, polský żuraw a slovenský žierav, český jeřáb, ale i španělská grúa, italská gru a francouzský grue, či dokonce německý Kranich a anglický crane mají někde v bájném Indoevropsku společného dědka.

Jenže – v době, kdy se na stavbách a v přístavech začaly používat jeřáby, byly tyhle jazyky jen o fous míň rozrůzněné než dneska. K přenesení významu z ptáka na stroj tedy nedošlo jednou, někde v tom Indoevropsku, ale na mnoha místech, v různých časech!

A navíc je tu ještě maďarské daru, které také označuje jeřáb i jeřába, ale dědečka má asi někde v ještě bájnějším Ugrofinsku.

Tak to mně prosím někdo vysvětlete. Jak se tahle naprosto ojedinělá věc přihodila? To je ta vizuální podobnost tak nápadná a vemlouvavá? Třeba jo, jenomže zrovna u nás v Česku dneska hnízdí jeřábů pár párů, někde v okrajových hvozdech a bažinách a je to v podstatě novota, pár desítek let.

Dřív tu pravděpodobně hojnější nebyli: ve starších českých textech je jich skrovně a jsou to texty se světovou inspirací: snář, ezopské bajky… Kuchařský recept, který by tu přítomnost ptáka opravdu stvrdil, žádný. Tak to jsme si těžko mohli spojovat vzhled jednoho se vzhledem druhého, že.

Máme tu tedy asi co do činění se zvláštním typem jazykové výpůjčky, kdy se nepřebírá mechanicky slovo, ale myšlenka za ním. Inspirace. Hovoří pro to také to, že jazyky, kde existuje dvojice jeřába a jeřábu, pokrývají víceméně souvislé území, je to taková naše dávná evropská jeřábí unie.

Čech o slově žeriav

Postavení Česka v evropské jeřábí unii je zvláštní. Podle mě bychom měli být minimálně věčným čestným předsedajícím, protože ostatní členové mají jeřáb a jeřáb. My ovšem máme jeřáb a jeřáb a ještě jeden jeřáb, o stromeček víc.

Když pak přijedeme na Slovensko, podivíme se, že tam je to velice jinak. Že žeriav je jen ptačisko a zdviž, ale strom že je jarabina. Je to normální?

Je. Nenormální jsme my: ve jménu ptáka jsme nejdřív změnili ž na ř (jako třeba i v řeřavý nebo řebříček) a pak nám to bylo málo a nějak jsme ještě to ř zaonačili, asi podle toho stromu, na j. Nechutný progresivismus. Ve jménu ptáka.

Gabriel Pleska, editor webu Peníze.cz, přispívá i do časopisů Finmag a Heroine