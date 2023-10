Na trhu je zářící lék proti rakovině prostaty s českou stopou. Jaké překážky mu stojí v cestě za pacienty?

„V medicíně je to určitě velký krok dopředu. Cílená léčba, která funguje na karcinom prostaty. Na rakovinné buňky, které na sobě mají protein PSMA, se naváže nosič PSMA-617 s luteciovým zářičem, který buňku zničí,“ říká uroonkolog Otakar Čapoun z Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

„Na tomto principu by bylo možné udělat cokoliv jiného. Pokud by v buňkách specifického nádoru byl také nějaký specifický vazebný cíl. Z tohoto pohledu je to opravdu významný krok,“ dodává.

A nadechuje se. K prvnímu „ale“.

„Ale když se mě pacienti ptají, jestli by pro ně tento lék nebyl k dispozici, nejčastěji se ptají ve chvíli, kdy mají lokalizované onemocnění. Díky tomu, že přišli včas. Říkám jim, že úplně nejlepší by bylo, kdyby se do stavu, aby pro ně tento lék byl vhodný, vůbec nedostali. Protože v té fázi nemoci, pro kterou je dosud v klinických studiích testován a pro kterou je schválen, by před sebou měli v průměru patnáct měsíců života s tímto lékem. A jedenáct bez něj,“ konstatuje lékař.

Fascinující vědecký příběh

Lék s obchodním názvem Pluvicto (v klinické studii označený jako 177Lu-PSMA617) je určen pro specifickou skupinu pacientů v pokročilé fázi rakoviny prostaty s metastázami, které jsou už rezistentní vůči jiné léčbě.

V Česku zatím není součástí standardních terapií a neexistuje pro něj úhrada od pojišťovny.

„Vždycky když se někde v médiích objeví další článek, píšou nám pacienti, tedy spíš jejich dospělé děti, že mají tatínka v takovém a takovém stadiu a stavu a jestli by nemohl ten lék dostat,“ říká Čapoun.

„Bohužel nám ta medializace přináší trochu komplikace. Musíme vysvětlovat, že nejde o lék, který by je zázračně vyléčil, a že pro jeho případnou indikaci musí být splněné specifické podmínky a že by si jej v Česku museli platit sami.“

Jako autorka textu přiznávám, že mám na medializaci této léčivé molekuly s radioaktivním mikrozářičem svůj podíl. Sledovala jsem její příběh (a příběh české jaderné chemičky Martiny Benešové-Schäfer) téměř od počátku.

Z pohledu vědy je totiž fascinující. Z prvních snímků pacientů, kterým mizely metastázy, mi padala brada.

Příběh vědy je však u tohoto léku ve finále, pokračování je spíš medicínsko-ekonomicko-společenské. Tak se na to pojďme podívat očima dvou lékařů a jednoho experta z oblasti jaderného výzkumu.

Ozáří a zničí

Radiofarmakum (léčivo obsahující radionuklid) je složeno z molekuly PSMA-617, která se váže na prostatické rakovinné buňky, a z radioaktivního lutecia, které konkrétní buňku ozáří a zničí.

Toto radiofarmakum vyvinul tým z univerzity v Heidelbergu, jehož součástí byla i zmíněná česká jaderná chemička.

Lék je (zatím) schválen pouze pro specifické pacienty ve velmi pokročilé fázi rakoviny prostaty, kdy nádor metastázuje a žádná forma standardní léčby již nepomáhá. Je také lékem nesmírně drahým a české pojišťovny ho (zatím) neproplácejí. V Česku byl dosud podáván