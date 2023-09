Kanadská sněmovna a Zelenskyj omylem uctili nacistu. Skandál má ale rozsáhlé souvislosti

Zdaleka nejen Kanadou zmítá skandál z minulého týdne, kdy předseda tamní Dolní sněmovny vyzval k uctění přítomného ukrajinského válečného hrdiny z druhé světové války. Potlesk ve stoje si však nedopatřením – a to i od právě přítomného Volodymyra Zelenského – vysloužil téměř stoletý bývalý voják, který, jak se ukázalo, bojoval na druhé straně barikády, dokonce v jednotce pod velením nacistické SS. Incident nejenže ladí s pozicí ruské propagandy, ale současně také upozorňuje na citlivou ukrajinskou minulost, která teprve čeká na poválečné vyrovnání.

Páteční incident, který následoval po proslovu ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského na půdě kanadské Dolní sněmovny v hlavním městě Ottawě, není zdaleka jen lokální politickou kontroverzí a – podle některých komentářů – dokonce ostudou kanadské vlády. Má totiž kromě propagandistického potenciálu také hluboké historické souvislosti jak v Kanadě, tak na Ukrajině.

Co přesně se stalo?

Předseda kanadské Dolní sněmovny Anthony Rota v pátek – krátce po Zelenského proslovu ke kanadskému parlamentu – stočil pozornost zákonodárců na osmadevadesátiletého Jaroslava Hunku, který seděl na galerii. Toho popsal jako ukrajinského „válečného hrdinu“, který bojoval v První ukrajinské divizi. Předseda Rota do sněmovny Hunku osobně pozval.

Co ale nezmínil – a podle svých pozdějších slov to ve skutečnosti ani nevěděl –, bylo to, že šlo o