Neodhadli jsme atmosféru ve zdravotnictví. Zpětně mě to mrzí, říká poslanec, který navrhl dvojnásobné přesčasy

Na co se v rozhovoru ptáme:

Proč tuto novelu předložil.

Co na ni říkají jeho kolegové z havlíčkobrodské nemocnice, kde působí jako ortoped a primář operačních sálů.

Jak hodnotí protesty lékařů kvůli přesčasům.

Od října začne v nemocnicích platit možnost dvojnásobného množství přesčasů lékařů než dosud. Tuto změnu jste navrhl do novely zákoníku práce společně s dalšími poslanci vy. Co vám na to řekli vaši kolegové z nemocnice v Havlíčkově Brodě, kde působíte?

Dostával jsem různé reakce. U nás v nemocnici jsem psal kolegům dopis, kde jsem vysvětloval pohnutky svého návrhu. Chtěl jsem, aby nemocnice měly nástroj, jak současný problém služeb řešit.

Už jsem to říkal opakovaně. My jsme tímto zákonem nepřinesli žádné přesčasy navíc. Dnes se s tím nemocnice vypořádávají často nelegálně, tedy dohodami o pracovní činnosti a podobně. Proto jsme chtěli dát do zákona takové ustanovení, které by tuto činnost uvedlo do souladu se zákoníkem práce.

Co vám tedy na tento nápad řekli kolegové z řad lékařů? Ať už z vaší nemocnice, nebo odjinud.

Někteří lékaři, ani ne tak z naší nemocnice, mi to vyčítali. Nemám pocit, že bychom předložili něco, co by mělo lékařům uškodit. Neodhadli jsme ale atmosféru ve zdravotnictví.

Léta tu je neřešený problém velkého objemu přesčasů. To považuji za obrovský problém. A já jsem neodhadl, že lékaři to berou jako symbol. Symbol toho, že