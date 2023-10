Ve stopách Leonarda da Vinciho: Magie Prahy a světlo pražských ulic, náměstí a zákoutí ožije na festivalu Signal

„Žijeme-li ve městě, jsme součástí velkého systému.“ Další díl rubriky Za oponou sepsal mezinárodně uznávaný vizuální umělec Pavel Mrkus, hlavní kurátor Signal Festivalu. Ten příští týden od čtvrtka do neděle už pojedenácté obsadí pražské ulice.

Ve velkých městech si často nejsem jistý, čeho si všímat dřív. Jsou pro mě jaksi ambivalentním prostředím s různými rychlostmi času. Baví mě pozorovat ty nejrušnější části města, kde všechno letí vysokým tempem, ale přitom podvědomě hledám místo, kde se čas zastavil.

Tím místem bývá třeba stará socha, omšelý dům nebo kašna, ze které se ve svém vlastním čase přiletí napít holub. Myslím si, že tyto různé vrstvy času, prostoru a dějů jsem se naučil pozorovat díky vizuálnímu umění.

Městem můžeme probíhat za svými povinnostmi a proplétat se davy se skloněnýma očima upřenýma na dlažbu. Ale můžeme ho také vnímat jako domácí prostředí, živý organismus, ekosystém, nebo dokonce romantické kulisy.

Město se vždy nabízí zažít tak, jak si to sami dovolíme. Uvidíme z něj to, na co se připravíme. Praha nabízí hodně příležitostí, jak se nechat vidět. Jednou z nich je třeba světlo, které vykresluje její unikátní architekturu, náměstí, ulice, zákoutí.

Zkoumání světa

Leonardo da Vinci ve svých Poznámkách o malířství věnuje snad nejvíc místa právě