Nový průzkum Ipsos: Progresivní Slovensko dotahuje Směr. Pro oba může být těžké složit většinu

Slovenské volby směřují k velmi napínavému finiši. Tři dny předtím, než se Slováci vydají do volebních místností, je totiž rozložení voličské přízně velmi vyrovnané. Směr podle dát Ipsos těsně vede nad Progresivním Slovenskem. Do Národní rady by nyní proniklo osm subjektů a skládat vládu by mohlo být složité.