Vražda v pozadí roztržky dvou velkých zemí. Kanada z ní obviňuje indickou vládu

Události minulého týdne vrazily klín do kanadsko-indických vztahů. Kanadský premiér Justin Trudeau obvinil indickou vládu v čele s Nárendrou Módím z toho, že stojí za vraždou sikhského aktivisty na kanadské půdě v polovině června. Spor obou zemí sílí; jak se k němu stavějí západní spojenci Kanady?

V červnu dva zahalení ozbrojenci v kanadském městě Surrey přepadli a zastřelili sikhského aktivistu Hardeepa Singha Nijjara. Nijjar byl v tamní sikhské komunitě velmi známou a důležitou osobou.

Kanadská policie nikoho nezatkla. V srpnu informovala, že prošetřuje tři podezřelé.

Události nabraly spád během summitu skupiny zemí G20 v Novém Dillí, při napjatém setkání premiérů obou zemí – ne během summitu, ale až po něm – a následně minulý týden, kdy sám kanadský premiér Justin Trudeau obvinil z podílu na vraždě indickou vládu. Konkrétní důkazy ale veřejnosti nepředložil.

Usvědčující informace Kanadě mohla poskytnout síť pro sdílení zpravodajských informací Five Eyes (tu tvoří Kanada, USA, Velká Británie, Austrálie a Nový Zéland). V tom případě by ale ostatní členské země organizace o důkazních materiálech, které by Trudeauovo tvrzení potvrdily, pravděpodobně věděly.

Informace, kterými kanadská vláda disponuje, údajně poukazují na zapojení