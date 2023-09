Rusko se přestalo bát ledu a veze ropu do Číny severní cestou. Obchází sankce a v Arktidě hrozí katastrofa

První dva tankery s ruským zbožím na palubě, zato bez výztuží, které chrání plavidlo při střetu s ledovou krou, se vydaly na cestu přes Severní ledový oceán tento měsíc. Je to vůbec poprvé, co lodě, které nespadají do potřebné ledoborné třídy, převážejí ropu severní cestou – tankery Leonid Loza a NS Bravo mají příliš tenký plášť na to, aby případné setkání s ledem přežily bez úhony.

Ruská agentura Rosatom ale usoudila, že