České stroje se do Ruska dostaly přes firmu z kyrgyzské chatrče. Případ Tos Varnsdorf ukazuje, jak snadno se obcházejí sankce

Stroje dvojího užití potenciálně použitelné při výrobě zbraní dodala česká společnost v polovině roku do Kyrgyzstánu. Tamní firma Interstyle Plus je ale vzápětí přeprodala do Ruska. Není to poprvé, kdy kyrgyzská společnost pomohla vyvézt sankcemi zakázané stroje z Evropy na ruský trh. Případ při svém pátrání odhalil Deník N. Češi dostali od tuzemských úřadů povolení k vývozu a ze strany tamních firem příslib, že k dalšímu přeprodeji do Ruska už nedojde.