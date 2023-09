Praha chce, aby pošta prodávala nemovitosti přednostně obcím. Výsledek ukáže, jak funguje „vládní půdorys“ pražské koalice

Budova pošty na Praze 4 v ulici Na Strži je pro hlavní město lukrativní nemovitost. Nachází se na budoucí spojnici linek metra C a D, navazuje na další pozemky města a do budoucna by mohla být součástí většího developerského projektu Prahy. I proto mají zástupci města o poštu eminentní zájem. Praha by získala jednotný pozemek, na kterém by mohla vytvořit nové lokální centrum.

„Zcelením bychom vytvořili blok s prostorem pro radnici Prahy 4, městské byty a kompaktní přestupní stanicí dvou linek metra. Místo bylo navíc vytipováno jako sídlo družicového systému, o které Prahu žádal stát,“ vysvětluje náměstek pro územní rozvoj Petr Hlaváček (STAN).

Pošta se budovu i s pozemky rozhodla prodat kvůli zhoršující se finanční situaci. Zástupci města jsou však přesvědčeni, že státní podnik nastavil podmínky prodeje tak, že se do nich magistrát nemohl zapojit. Praha si na to nechala zpracovat právní analýzu.

Jedním z problémů je například fakt, že smlouva musela