Proč do boje o Oscara vysíláme právě Mašíny (stručný pohled na mezinárodní úspěchy tuzemské kinematografie)

Seriál Přepište dějiny: Když se objevila zpráva, že česká kinematografie vyšle do „boje“ o Oscara za nejlepší cizojazyčný film aktuální snímek Bratři režiséra Tomáše Mašína a scenáristy Marka Epsteina, vyvolalo to reakce i mimo filmový svět. Jak by také ne, samotný příběh bratří Ctirada a Josefa Mašínových je jedním z těch emblematických, které rozdělují českou společnost. V našem seriálu Přepište dějiny jsme se tomuto fenoménu ostatně již samostatně věnovali.

Připomeňme proto jen, že pro jedny zůstávají bratři Mašínové jednoznačnými hrdiny, kteří se rozhodně postavili komunistické moci, pro druhé jsou problematickými avanturisty, za kterými zůstali mrtví, a to nejen příslušníci ozbrojených sil. To vše zastřešeno debatou o charakteru padesátých let. Zda jsme vskutku žili v nevyhlášené válce a do jisté míry na pokraji války občanské, kde se bohužel přirozeně překračují hranice násilí i mezi civilním obyvatelstvem. Či zda se jedná o vychýlené chování, kdy se většina společnosti smířila s realitou a kroky proti režimu byly jen výjimečnými excesy.

Pro účely našeho dnešního „filmového“ zamyšlení však můžeme tuto čistě historickou či paměťovou linku opustit a podívat se na fenomén (moderních) dějin v naší kinematografii. A na začátek si klidně můžeme vzít za vodítko i úspěchy u nás vzniklých snímků právě ve výše zmíněném klání o Oscara.