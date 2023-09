Stará paneláková kuchyň, ochozené bačkory, radiátor, sídlištní dětské hřiště. Jakub Janovský vystavuje vzpomínky odlité z betonu

Když ptáčka lapají, pěkně mu zpívají, říká se. Může jít o pomyslné vábení zvířete do pasti nebo metaforu milostného vztahu. Podle malíře Jakuba Janovského jsme ale ptáčky v klecích tak trochu všichni. Výstava Ptáček v kleci je komplexní a snovou výpravou do krajiny dětství, v pražské Trafo Gallery potrvá do 29. října.