Vývoj bojů (579. den): Jakou verzi ATACMS asi Ukrajina dostane a co dokáže – ruská letiště by měla zvážit přestěhování

ATACMS válku nevyhraje, ale může od bojiště vyhnat například ruské vrtulníky.

Sídlo velení Černomořské flotily v Sevastopolu zasáhly tři střely.

Ve směru na Tokmak Ukrajinci vstoupili do Novoprokopivky a Verbového.

Zdá se, že Ukrajinci minimálně dočasně vzdali útok na Staromlynivku.

Mapy dne – kam doletí ATACMS, Robotyne, Novodoneck a Novomajorsk.

Videa dne – nové záběry na útok v Sevastopolu; dron se toulá lesem; protidronová obrana v Bachmutu.

Informace v tomto textu jsou shrnutím událostí za neděli 24. září. Situace už může být na některých místech jiná.

ATACMS válku nevyhraje, ale může od bojiště vyhnat například ruské vrtulníky. Dodání raket ATACMS na Ukrajinu připomíná nekonečný příběh. Bránící se země o ně prosí už dlouho, Bidenova vláda stejně dlouho odolává. Na základě příchozích signálů se předpokládalo, že jejich dodání Američané konečně oznámí během cesty Volodymyra Zelenského minulý týden do Spojených států, kde vystoupil i v OSN. Nestalo se. Joe Biden sice potvrdil nový balík vojenské pomoci, ale o této zbrani v něm nebylo ani slovo.

Jenže v pátek světová média přišla s informací, že ATACMS na Ukrajinu přece jen přijedou. Podle NBC News to Biden Zelenskému potvrdil v osobním rozhovoru.

Je velmi pravděpodobné, že Američané i Ukrajinci by byli nejraději, kdyby se tato zbraň objevila na bojišti bez předchozího varování. Obvykle je to tak, že dodávky (ne záměr, ale jejich fyzický příchod) nových typů oficiálně oznámí, když jsou již na Ukrajině. U ATACMS to má mimořádný význam. Příchod této rakety sám o sobě válku nerozhodne, ale mnoho věcí změní a je jasné, že nikdo nechce, aby měli Rusové čas na přípravu. Je proto možné, že kdosi nevydržel mlčet a přes NBC se informace dostala na svět předčasně. Stejně možné je, že šlo o kontrolovaný únik.

Podstatné je, že tentokrát už dodání vypadá jako téměř hotová věc. Čeho rakety s maximálním doletem 300 kilometrů dosáhnou? Jedno z nejlepších vysvětlení na internetu zveřejnil bývalý profesionální voják Diller Payto. V americké armádě sloužil právě na pozici, ve které byla jeho úkolem koordinace palebné podpory bojujícím jednotkám.

Jako první je třeba si uvědomit, že ATACMS má