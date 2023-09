Pointa N: Chystá se Pavel na další střet s vládou?

České kouzelné slůvko je zřejmě „automobil“. Jakmile se totiž schvalují nějaké emisní normy, začneme se tak bát, že úplně upozadíme životní prostředí. Nová norma Euro 7 sice úplně na ovzduší nezapomíná, rozhodně ale není příliš ambiciózní. Naopak prezident má možná ambice jít do sporu s vládou.

Euro 7 se rovná Euro 6?

Unijní ministři schválili návrh nové emisní normy Euro 7. Tedy, nové… Jsou v ní skutečně i nové, důležité limity, nicméně ty na emise CO2 zůstávají v podstatě stejné jako v nyní platném Euru 6 z roku 2014. Mírně se zpřísňují jen podmínky pro nákladní vozy a autobusy. Původní návrh Evropské komise navíc počítal se začátkem platnosti už v půlce roku 2025, ta se ale nyní posouvá o několik let.

Zatím nemáme ani finální dohodu na nové normě s europarlamentem, který v listopadu teprve bude schvalovat vlastní pozici. Termíny platnosti se tak mohou posunout třeba až do roku 2028 nebo 2029, což je sice pro automobilky i spotřebitele nepochybně uživatelsky výhodnější a levnější, životní prostředí ale zase poněkud ostrouhá.

Do čela států, které původní návrh Komise jako příliš tvrdý odmítaly, se na začátku letošního roku hrdě postavila Česká republika reprezentovaná ministrem dopravy Martinem Kupkou (ODS). Vzhledem k tomu, že se v Bruselu žádný reálný diktát nekoná a ve skutečnosti jsou to především členské země, které určují unijní legislativu, si prostě sehnala silné partnery, a normu se tak podařilo výrazně okleštit. Pro výrobce automobilů a především menší a levnější auta je to samozřejmě výhra, pro naše zdraví asi už méně.

Odsunutím data platnosti se totiž zpozdí i vlastně jediná zásadní novinka v Euru 7 – první norma na emise prachových částic z brzd nebo pneumatik, které ničí ovzduší především ve velkých městech. Devadesát sedm procent městské populace v celé EU přitom podle zprávy Evropské agentury pro životní prostředí z roku 2021 žije v místech s příliš vysokou koncentrací těchto jemných prachových částic. Inu, můžeme se radovat z „velkého úspěchu českého vyjednávání v Evropské unii“, jak dnešní dohodu označil Kupka, raději se ale na pár let odstěhujme na venkov.

Vláda kontra prezident?

Když se v poslední srpnový den náhle objevila zpráva o tom, že prezident Petr Pavel zvažuje veto novely o důchodovém pojištění, bylo jasné, že se jedná o první vážnější střet mezi prezidentem a vládou. Na Hrad tehdy v podvečer (podle plánu) dorazil premiér Petr Fiala (ODS) a prezidenta nakonec podle informací Deníku N od veta odradil. Pavel nicméně