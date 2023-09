Fantastická mise uspěla. Horniny z planetky Bennu bezpečně přistály v Utahu

Bylo to napínavé do posledního okamžiku. Návrat na Zemi patří k nejrizikovějším částem každé kosmické mise. Automatická kosmická loď OSIRIS-REx vzlétla do vesmíru v roce 2016. O dva roky později dosáhla svého cíle, malé planetky Bennu obíhající Slunce po podobné dráze jako naše Země.

Sedm let čekání

Tak dlouhá doba letu neznamená, že je Bennu daleko. Právě naopak, je to jedno z nejbližších vesmírných těles. Dlouhý let byl nezbytný z jiného důvodu: aby kosmická loď přiletěla k planetce pomalu. Aby s ní srovnala krok a mohla vstoupit na její oběžnou dráhu.

Zemská gravitace je totiž opravdu silná. Co má opustit její dosah, musí nabrat rychlost alespoň 11,2 kilometru za sekundu neboli 40 000 km/h. Ve vesmíru chybí tření: co se jednou začne pohybovat takovou rychlostí, to si ji víceméně zachová. To by však znamenalo, že kosmická loď nikdy nedosáhne žádného cíle, poletí dál a dál.

Řešení spočívá v tom, že dráhu letu