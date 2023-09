Nemocnice mají za několik dní přejít na směnný provoz. „Nehorázné a nepromyšlené,“ reagují lékaři

V neděli začne platit nový zákoník práce, který má zásadně ovlivnit práci zdravotníků v nemocnicích. Lékaři upozorňují na to, že kdyby měli novou legislativu opravdu dodržovat, celý systém se brzy zhroutí. Co konkrétně novela nařizuje a jak nemocnice chtějí tuto situaci řešit?

Minulý týden byl pro ředitele nemocnic a primáře hodně náročný. Snažili se společně s lékaři vymyslet, jak přeorganizovat práci v souladu s novým zákoníkem práce, který začíná platit už tuto neděli.

Nemocnice čekají dvě zásadní změny. Není to jen navýšení povolených přesčasů, o kterém je nejvíce slyšet. Zatímco nyní mohou lékaři legálně pracovat přesčas 416 hodin za rok, nově by to byl dvojnásobek, proti čemuž chtějí nemocniční lékaři od prosince zahájit protesty.

Praxe neúměrných přesčasových hodin v řadě nemocnic funguje už v současnosti, i když nelegálně. Mnohem výraznějším zásahem do provozu nemocnic by ale mělo být jiné ustanovení novely. Konkrétně to, které nařizuje, že