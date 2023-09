AfD neproměnila šanci na starostu většího města. Její kandidát zlehčoval nacismus

Nordhausen v Durynsku láká turisty na svou zhruba 500 let starou palírnu. Mnozí z návštěvníků se tu zastavují cestou do oblíbeného pohoří Harz. Poklidné město bylo ale v minulých dnech v centru pozornosti kvůli lokální politice.

O post starosty se ve druhém kole utkal stávající šéf radnice Kai Buchmann, který šel do voleb jako nezávislý, a kandidát AfD Jörg Prophet. Ten šel do závěrečného souboje jako jasný favorit – v prvním kole totiž získal přes 42 procent hlasů, zatímco Buchmann měl téměř o 20 procentních bodů méně. Přesto se mu v druhém, nedělním kole nepodařilo uspět. Zatímco Buchmann získal téměř 55 procent hlasů, tak kandidát krajní pravice „jen“ asi 45 procent.

„Výsledek voleb zaručí Nordhausenu normální život,“ komentoval nečekané vítězství Buchmann, který v čele města stál posledních šest let. U mnoha obyvatel upadl v nemilost, protože se opakovaně dostával do střetů s městskou radou. Na jeho stranu se ale před druhým kolem postavily další strany, především Zelení a sociální demokraté (SPD). Vyzývaly své voliče, aby zabránili vzestupu krajní pravice.

Prophet na sebe upozornil opakovanými výzvami, aby se Německo přestalo tolik zabývat svou nacistickou minulostí. Zlehčování historického dědictví sehrálo zřejmě klíčovou roli i v jeho porážce.

Nedaleko od Nordhausenu totiž leží někdejší koncentrační tábor Mittelbau-Dora, kde zemřelo nejméně 20 tisíc lidí. Tábor spadal pod rozlehlejší Buchenwald, od kterého je vzdálený ani ne hodinu a půl jízdy. Vězni zde ve štolách ukrytých v podzemí v nelidských podmínkách vyráběli součástky do střel V-1 a V-2. Odhaduje se, že táborem prošlo na 60 tisíc vězňů, z toho třetina se nedožila konce války.

V dubnu 2020 při příležitosti výročí spojeneckého bombardování Nordhausenu z konce druhé světové války Prophet napsal, že „vítězové prokázali stejně málo morálky jako národní socialisté“. Tvrdil také, že americké jednotky osvobodily koncentrační tábor Mittelbau-Dora jen proto, aby se dostaly k technologii spojené s V-1 a V-2.

„Pokud by byl tehdy Prophet starostou, tak jen za tento komentář by musel rezignovat,“ poznamenal k tomu Jens-Christian Wagner, ředitel nadace a památníku koncentračních táborů Buchenwald a Mittelbau-Dora. „Ukázalo to, že nemůže vyhrát volby historickým revizionismem ani postojem, který snižuje utrpení vězňů koncentračního tábora,“ okomentoval výsledek nedělního hlasování.

AfD unikla šance na další úspěch

Zvolení Propheta by pro AfD znamenalo první úspěch ve volbách starosty většího města poté, co v červnu její kandidát uspěl v souboji o post šéfa zemského okresu Sonneberg, rovněž v Durynsku.

Prophetovi ale nevyšla jeho strategie. Před prvním kolem komunálních voleb se soustředil na problémy města. Před druhým ale přístup změnil a akcentoval celoněmecká témata. O pomoc v kampani požádal další členy AfD a odmítl se distancovat od Björna Höckea, šéfa strany v Durynsku. Ten se musí zodpovídat u soudu za své výroky z května 2021, kdy na předvolebním shromáždění použil slogan útočných oddílů SA „Alles für Deutschland“, tedy „vše pro Německo“. V roce 2018 pak označil vzpomínkové místo holocaustu v Berlíně za „památník hanby“.

„Těžko říct, jak by to dopadlo, kdyby se Prophet omezil jen na lokální záležitosti,“ prohlásil neúspěšný kandidát CDU Andreas Trump.

Podobně jako další členové AfD, také Prophet čelí obviněním z extremismu. Politik dlouhodobě volá po tom, aby se Německo vzdalo „kultu viny“. To je krajně pravicový pojem, jenž se vztahuje na odpovědnost a pocity viny za zločiny spáchané nacistickým Německem.

AfD v Nordhausenu sice neuspěla, experti ale varují, že krajně pravicové postoje se v Německu šíří. Nadace Friedricha Eberta ve své studii napsala, že osm procent Němců má „jasně krajně pravicový“ světonázor. V předchozích letech to přitom byly dvě až tři procenta. Zhruba pět až sedm procent pak dokonce považuje diktaturu vedenou jedinou politickou stranou jako správné řízení.

Studie také pokazuje na to, že část obyvatel vnímá aktuálně Německo jako zemi, kterou zasahuje několik krizí najednou. Zejména nízkopříjmové skupiny mají pocit, že tyto krize na ně přímo dopadají.

„Ještě před několika lety by bylo nemyslitelné, aby tu někdo hlasoval pro krajní pravici. Každý by si to nechal pro sebe. Teď je to ale trend,“ řekla německým médiím Alexandra Rieger, kandidátka sociální demokracie, která v Nordhausenu nepostoupila do druhého kola. „Bohužel, jdeme z jedné krize do druhé. A to lidi víc a víc děsí. Potenciál pro frustraci je vysoký,“ dodala.

Budíček pro vládu

Válka na Ukrajině přinesla řadu nejistot a řada Němců se dívá do budoucnosti s obavami. Mají obavy, že konflikt potrvá ještě příliš dlouho, což bude mít dopad i na ně samé. Mnozí z nich se stejně jako Češi potýkají s vyššími platbami za elektřinu nebo plyn. Vyšší inflace se pak promítla do dalších sektorů ekonomiky, a Němci tak sahají hlouběji do peněženky.

Ani výhled není optimistický. Německo, největší obchodní partner Česka, se potácí mezi recesí a stagnací. Organizace pro ekonomický rozvoj a spolupráci (OECD) minulý týden varovala, že právě Německo bude vedle Argentiny jedinou velkou ekonomikou světa, kterou letos čeká hospodářský pokles. Ten by podle odhadů organizace měl činit 0,2 procenta.

K těmto obavám se dají přičíst další faktory, které nahrávají AfD. Strana sbírá voliče i díky své kritice zákona o ekologičtějším vytápění, se kterým mnozí lidé nesouhlasí. Také rostoucí počet nelegálních běženců, kteří přijíždí do Evropy, a potažmo do Německa, znovu stočil zájem voličů k otázce migrace. A to je jedno ze stěžejních témat AfD, která dlouhodobě volá po jejím omezení.

K pocitu všeobecné frustrace se pak přidávají četné spory ve vládní koalici kancléře Olafa Scholze (SPD). Sociální demokraté, Zelení a probyznysová liberální FDP, se nemohou shodnout na řadě témat od dětských příspěvků po budoucnost jaderné energetiky.

Podle průzkumu z konce srpna je jen 19 procent respondentů „velmi spokojeno“ nebo „spokojeno“ s výkonem Scholzova kabinetu. To je vůbec nejhorší číslo od prosince 2021, kdy se kancléř ujal moci.

Průzkumy veřejného mínění ukazují, že AfD by nyní vyšla nejsilnější z voleb minimálně ve čtyřech spolkových zemích – v Meklenbursku-Předním Pomořansku, Braniborsku, Durynsku a Sasku, které sousedí s Českem. AfD by ve všech získala přes 30 procent.

„Věřil jsem, že Němci se poučili ze své minulosti. Ale nyní mám velké obavy, že by se tato ideologie mohla natolik rozšířit, že by krajní pravice mohla získat většinu,“ obává se ředitel památníku táborů Buchenwald a Mittelbau-Dora.

Ve všech čtyřech případech se jedná o spolkové země, které leží na území někdejší NDR. Už příští rok přitom voliči půjdou k zemským volbám ve třech z nich (v Braniborsku, Sasku a Durynsku). Vůbec poprvé se tak objevuje možnost, že by se AfD mohla dostat k moci na zemské úrovni.

Daří se jí také v celoněmeckých průzkumech. Ještě na začátku letošního roku by ji volilo 14 procent Němců, nyní je to 21 procent. Před ní jsou už jen křesťanští demokraté (CDU) s 27 procenty. Daleko za AfD by nyní skončila Scholzova SPD, jež by získala 17 procent.

