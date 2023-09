Nerozumí historické zkušenosti Evropy s Ruskem, obviňují papeže rozhořčení katolíci

Už na konci srpna papežovy výroky v rámci proslovu adresovaného mladým ruským katolíkům, ve kterém apeloval na sounáležitost s ruskou velikostí a hrdost na ruské dědictví carské minulosti, vyvolaly vlnu nevole – a to nejen na Ukrajině, které se ruské imperiální choutky aktuálně týkají nejcitelněji.

Názory nejvyššího představitele katolické církve se však nelíbí ani mnohým katolíkům z dalších zemí východní a střední Evropy, kteří mají ruský, potažmo sovětský historický útlak v živé paměti.

„Středoevropané – lidé z Ukrajiny, Polska, Litvy, Lotyšska, Estonska a České republiky – jsou v šoku,“ cituje katolického novináře Michale Klosowského z Varšavy, který je současně autorem knihy o současném nejvyšším katolickém představiteli s názvem Dekada Franciszka (česky Františkova dekáda), deník Wall Street Journal.

„Papež nemá o dějinách střední Evropy a dějinách Ruského impéria nejmenší tušení,“ tvrdí také Klosowski. „Středoevropské národy byly Rusy po mnoho staletí zotročovány.“

Františkovy poslední výroky na téma Ruska a Ukrajiny zazněly v sobotu na palubě papežského letadla na cestě z Marseille. Tam prohlásil, že klíčovým pohonem „mučednictví“ Ukrajinců v ruské válce je zbrojní průmysl.

Patrně tak reagoval na nedávné oznámení polské vlády, která v týdnech před klíčovými parlamentními volbami informovala o ukončení dodávek zbraní sousední Ukrajině – které ale od začátku ruské agrese intenzivně pomáhala – a soustředění se na vlastní obranu před Ruskem.

Papež také popsal novinářům paradox, který podle něj Ukrajince v této pozici „mučedníků“ udržuje – tedy že některé země nejprve Ukrajině poskytly zbraně a „teď si je berou zpět“.

O zastavení dodávek ale ve skutečnosti informovalo jen Polsko – a to z mnoha důvodů, včetně těch předvolebních; navíc ve výroku premiéra Morawieckého, který byl později mírněn například prezidentem Dudou. Ale kupříkladu Spojené státy naopak před nedávnem ohlásily další balík vojenské pomoci bránící se Ukrajině – v hodnotě až 500 milionů dolarů. V žádném případě to tedy není tak, že by se jednalo o více zemí a že by si Polsko už poskytnuté zbraně bralo zpět, jak papež tvrdil.

Papež František dlouhodobě zbrojní průmysl kritizuje a označuje ho za „obchodníky se smrtí“. Právo zemí na obranu ale prosazuje, a to i v případě Ukrajiny.

On September 23, Pope Francis said that some countries are "playing games" with Ukraine, first providing weapons and then considering reneging on their commitments. He said that in this process, the Ukrainian people will be martyred, @VaticanNews quotes the Pope as saying. pic.twitter.com/N9t5mgVDUd

