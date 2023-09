Signal Talks nejen s Kateřinou Šedou, skupinová výstava ELEKTROSALON nebo audiovizuální VEKTROSKOP, Signal Festival opět nabídne celotýdenní doprovodný program

Jedenáctý ročník Signal Festivalu prozkoumá možnosti a limity nových ekosystémů, a to nejen v hlavním, ale i v doprovodném programu. Ten se znovu rozrůstá do celého festivalového týdne, který odstartuje už v pondělí 9. října a potrvá až do neděle 15. října. Oblíbené diskuzní panely Signal Talks představí nejznámější české umělce, jako je Kateřina Šedá nebo Jiří Příhoda, se kterými budou návštěvníci moci nahlédnout za oponu jejich tvorby. Festival představí také pohlcující skupinovou výstavu ELEKTROSALON: From the Rave to the Gallery, sérii oblíbených audiovizuálních představení VEKTROSKOP a debutovou výstavu Synesthetic Immersion iniciativy 0x Collection.

Signal Talks v Kunsthalle Praha a Holešovické tržnici

Signal Festival se už několik let snaží prostřednictvím diskuzních platforem Signal Talks nabídnout svým návštěvníkům vhled do zákulisí uměleckého prostředí i inspirujících příběhů předních českých umělců a umělkyň. Ani letos tomu nebude jinak. Týdenní doprovodný program jedenáctého Signal Festivalu otevře 9. října v 18:00 v Kunsthalle Praha panelová diskuze s názvem Ekosystém veřejného prostoru, v rámci které umělci jako Jakub Pešek, Pavel Kappel nebo hlavní kurátor Signal Festivalu Pavel Mrkus promluví o tom, jak se vytváří vztah mezi uměleckým projektem a městskou krajinou. Diskuzi doplní Iva Polanecká, kurátorka audiovizuálního projektu The Grief of Misfit Cathedrals, zabývajícího se fenoménem opuštěných industriálních komplexů, který bude představen v rámci hlavního programu Signal Festivalu v Kunsthalle Praha a k vidění zůstane až do 14. ledna 2024.

Vstup na akci je zdarma, vzhledem k omezené kapacitě doporučujeme předchozí online rezervaci.

Signal Talks naváže diskuzí o Ekosystému tvůrce, která proběhne 10. října v 18:30 v Hale 40 Holešovické tržnice. Průvodcem spletitými zákoutími při vzniku uměleckého díla se stanou mimo jiné Kateřina Šedá, Pavel Korbička, Jana Bernartová, ale také Jiří Příhoda, autor kinetického objektu VISTA MARS pracujícího s reálnými záběry planety Mars, který při letošním Signal Festivalu ožije speciálním audiovizuálním programem. Povahu světla v aktuální umělecké praxi představí Marek Šilpoch, který je zároveň kurátorem další části doprovodného programu Signal Festivalu – skupinové výstavy ELEKTROSALON: From the Rave to the Gallery.

Vstup na akci je zdarma, vzhledem k omezené kapacitě doporučujeme předchozí online rezervaci.

Ve spolupráci s The Chemistry Gallery uvede Signal Festival v Hale 40 Holešovické tržnice skupinovou výstavu ELEKTROSALON s podtitulem From the Rave to the Gallery. Ta představí tvorbu několika autorů, kteří začínali jako tzv. visual makers nebo osvětlovači na klubové či rave scéně. Výstava nabídne rozdílná multimediální díla, která ve společném dialogu vytvoří unikátní a pohlcující zážitek.

Speciálně pro Deník N odhaluje Signal Festival první jména vystavujících umělců a umělkyň. Projekt představí legendu světelných instalací Petra Puflera alias Světlonoše, který vytvářel neopakovatelné instalace pro dnes již legendární Polygon. Umělecký kolektiv GOJO podílející se mnoho let na vizuální stránce kolektivu Harmony a akcích s nimi spojených. Dále Jana Slaninu, který prošel několika uskupeními jako je XYZ project, Ankali, Harmony i Nite Vibes, nebo Terezu Bartůňkovou, scénografku, ilustrátorku a neméně důležitou součást pražské klubové scény, jejíž tvorbu jste mohli vidět minulý rok na Signal Festivalu. Kurátorem výstavy je Marek Šilpoch. Více informací o výstavě a umělcích na elektrosalon.art.

Na výstavu se dostanete se vstupenkou Signal Plus nebo Signal VIP. Vstup lze ale zakoupit i samostatně.

Oblíbená série audiovizuálních představení V E K T R O S K O P letos prostoupí historické prostory kostela sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí. Živá hudba, piano ovládané robotickou rukou, lasery, akustická i elektronická hudba – to vše je V E K T R O S K O P a jeho letošní téma Ekosystém jako hra s nenulovým součtem. Projekt audiovizuálního umělce Davida Vrbíka letos doplní Beata Hlavenková, Leoš Hort či Jan Burian ml. Vstup lze zakoupit samostatně, držitelé vstupenek Signal Plus a Signal VIP mají slevu. Jednotlivá představení se opakují od 12. do 15. října, vždy od 20:30 od 22:00. Délka jednoho představení je cca 40 minut.

0xCollection → Synesthetic Immersion

Signal Festival se letos rozšiřuje i mimo hlavní festivalové trasy, kde představí satelitní instalace, tedy existující umělecká díla ve veřejném prostoru, které oživí světelnými projekcemi. Jedním ze satelitů je osmimetrová socha Aerial od Federica Díaze, která se nachází v prostoru Centra Bořislavka, kde je možné zhlédnout i debutovou výstavu Synesthetic Immersion iniciativy 0xCollection. Ta představuje osm předních umělců z oblasti nových médií, kteří prostřednictvím svých děl zkoumají definici krásy očima hardwaru nebo rozvíjí možnosti post-lidské identity. Všech osm děl nás staví před klíčovou otázku: co by umění mohlo být dnes a co v budoucnosti? Výstava představí Davida Quayoli, Nancy Baker Cahill, Sougwena Chunga, Carsten Nicolai, Ryoji Ikeda, Daita Manabeho, Libby Heaney a v neposlední řadě Lu Yang. Patronem výstavy je společnost KKCG.

Jedenáctý Signal Festival představí celkem 20 instalací, z toho 7 instalací v galerijní zóně přístupných pouze pro držitele vstupenek Signal Plus a Signal VIP. Prozkoumejte s námi všechna unikátní díla předních umělců z oblasti vizuálního a digitálního umění. Signal Festival proběhne od 12. do 15. října 2023, buďte u toho s námi!

