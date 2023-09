Rusové za mou hlavu nabízejí pět milionů eur, s Putinem bych mluvil jako chlap s chlapem, říká polský exprezident Walesa

Walesa má kancelář v monumentálním Evropském centru Solidarity. Když nás k němu vedou, mám pocit, jako bych se měla za pár okamžiků setkat s živým exponátem. Sedí za svým stolem. Když vkročíme dovnitř, ani nehne brvou. Trochu zmateně zdravíme. Je to on? Není? Je mu podobný, ale nepředpokládali jsme, že by bývalý prezident o svou návštěvu ani pohledem nezavadil.

Jeho asistenti mě varují, ať se s ním nevítám, ale rovnou přejdu k otázkám. Hledám zásuvku, počítač mi bez elektřiny nefunguje. Asistenti jsou v lehké panice. Muž za stolem stále sedí, aniž se pohne či dá jakkoli najevo, že o nás ví. Poněkolikáté dostáváme upozornění, ať si zdvořilostní fráze necháme od cesty. Muž za stolem se náhle zvedne. Není to tedy vosková figurína, ale reálný bývalý vůdce polských odborářů.

Lech Walesa mi připadá menší, než jsem čekala. Kdybych mu neskočila do cesty s přáním k narozeninám, nepozdravil by. Když mu ale podám papírovou tašku s logem Deníku N, v níž se na dně krčí tričko s logem Deníku N, kniha Deníku N a navrch ještě textilní taška Deníku N, Walesa se poprvé pousměje a pronese: „Zase brzo přijeďte.“ Ledy jsou prolomeny, říkám si v duchu.

Jak moc jsem se v tu chvíli mýlila! Lech Walesa mě v podstatě v jednom kuse kárá za otázky, je nespokojený, naštvaný, naznačuje, že skončíme. Navlas stejně se při rozhovorech choval Václav Klaus. Ovšem jen na začátku rozhovoru. Po první odpovědi se Klaus většinou zklidnil a po zbytek času se choval slušně. Walesa ale útočí celou první polovinu rozhovoru. Pak náhle roztaje. Stane se tak v okamžiku, kdy začne popisovat své vize, jak by on sám ukončil válku na Ukrajině, jak by si s Vladimirem Putinem popovídal jako chlap s chlapem, jako to kdysi udělal s Borisem Jelcinem. Nositel Nobelovy ceny za mír rozhovor přece jen předčasně neukončil. Když jsem vypnula diktafon, požádal mě, ať si vedle něj sednu – protože teď je přece společné focení. Za pár minut se ocitáme na jeho facebookovém profilu, na němž píše, že ho navštívila česká novinářka.

Myslím, že ani netuší, jak se jmenuji. Titul Deník N mu ale možná připomene textilní taška, pokud s ní půjde nakupovat. Tedy pokud vůbec nakupovat chodí. Jak nám totiž sám sdělil, svůj Gdaňsk už ani nepoznává. My jsme zase nepoznávali ikonu pádu komunismu. Rozhovor ale Lech Walesa v této podobě autorizoval. S fotografiemi to bylo těžší. Kolega Gabriel Kuchta požádal Walesu, zda by mu mohl postát před objektivem i mimo kancelář, tedy na chodbě muzea Solidarity. Walesa prudce zavrtěl hlavou. V žádném případě, času jsme dostali dost. Lech Walesa sedí ve svém muzeu a je zvyklý tady šéfovat.

Co se v rozhovoru také dozvíte:

Co je podle Lecha Walesy největší zlo polské politiky?

Jaké chyby udělal ve svém politickém životě?

Jak se staví k obviněním ze spolupráce s polskou státní bezpečností?

Proč ho nedávno vypískali?

Jak by ukončil válku na Ukrajině?

Proč Walesa mluví o apokalypse, po níž nebude na Zemi několik staletí život?

Byl jste aktivistou za lidská práva, přesně před čtyřiceti lety jste dostal Nobelovu cenu za mír…

To už je otázka?

Ano. Taky jste byl elektrikář…

Bez výkladu. Rovnou otázku prosím.

… jste silně věřící katolík, syn tesaře a ženy v domácnosti, otec osmi dětí…

Ještě jednou opakuju, prosím rovnou otázku, bez výkladu.

… byl jste prezidentem. Máte potřebu v osmdesáti letech bilancovat?

Ne. Proč bych měl chtít bilancovat? Když přijde správná chvíle a budu přenesen do jiné reality, tak tam budu a hotovo. Já nad tím nepřemýšlím.

Mám vyřídit pozdrav od Karla Schwarzenberga, s ním máte dobrý vztah. Říkal mi, že nezná politika, který by se nedopustil chyb.

Ptejte se. Žádné výklady. Rovnou otázky.

Jste si vědom nějakých vlastních chyb?

Velké chyby určitě ne, malé určitě ano. Udělal jsem toho tolik dobrého, že ty malé chyby se mi smí podle mě odpustit.

Snad se k nim dostaneme později. Máte obavy o demokracii v Polsku?

Já se bojím jenom pánaboha a trochu své ženy.

Co je největší zlo polské politiky? Je to Jaroslaw Kaczynski?

Otázka je jednoduchá, odpověď ale komplikovaná. Kaczynski chce v podstatě dobré věci, jenom mu různé věci vadí. Ale on je teoretik a takoví lidé se snaží odstranit všechno, co jim na jejich cestě překáží. To, co mu vadí, tedy třeba svobodné soudy a svobodná média, odstraní. A myslí si, že když tohle všechno odstraní, polskému národu dobře poslouží.

Pokud tak bude odstraňovat i nadále, stane se z něj diktátor. Takhle to dělají teoretici. Zatímco praktik naopak nějak pracuje s tím, co je, a nějak si to přizpůsobí svým potřebám. Neodstraní to. A Kaczynskému už moc velkých věcí k odstranění nezbylo. Záměr dobrý, ale dobrými záměry je vydlážděná cesta do pekla.

Je to demokrat?

On si myslí, že je, ale na demokracii mu pár věcí vadí.

Které?

Vadí mu především každá konkurence.

Kaczynski dobře plnil úkoly

My máme Andreje Babiše, vy máte Jaroslava Kaczynského…

Dejte otázku.

Zase se vám nelíbí, jak se ptám?

Dejte otázku rovnou.

Co je Kaczynski za člověka? Žije sám, nemá rodinu. Jde mu tedy jen o moc?

My se skoro neznáme.

Vždyť byl v Solidaritě od začátku, působil tam jako poradce a tajemník, v roce 1989 vyjednával za Solidaritu o ustavení vlády Tadeusze Mazowieckého, byl šéfredaktorem týdeníku Solidarita a dělal vám vedoucího prezidentské kanceláře.

Svoji práci dělal dobře, já jsem mu dával různé úkoly a ty plnil správně. S tím jsem byl spokojený. Ale pak se chtěl osamostatnit, a když se osamostatnil, to se už nemuselo líbit. Jako osoba, která dělá to, co mu nařizují jiní, je dobrý. Ale není dobrý na prvním místě, kde on rozhoduje o tom, co mají dělat jiní.

Proč jste ho vyhodil?

Protože začal dělat nějaké věci, stavět něco pro sebe místo toho, aby dělal svou práci.

Byl součástí Solidarity a vy jste ho nechal vedle sebe vyrůst. Byla to chyba?

Bylo to těžké období a potřeboval jsem pomoct, protože dvě hlavy jsou více než jedna.

A nikdo jiný nebyl po ruce?

Měl jsem takový nápad, že jsem právě v tuto dobu potřeboval dva důvěryhodné lidi, kteří se vyznají v těžkých a složitých věcech. A pár věcí udělali dobře.

Například?

Třeba zničili koalici Jaruzelského, kterou tady chystal s lidovci a s demokraty. Já jsem Kaczynským nařídil, ať tu koalici zničí. A oni to udělali. Jaruzelski měl ze začátku v parlamentu většinu. Měl šedesát procent. A já jsem jim nařídil, ať od Jaruzelského ty dvě další strany odtrhnou, oni to udělali, a tím pádem Jaruzelski většinu ztratil. (V polských volbách v roce 1989 měla Jaruzelského Polská sjednocená dělnická strana se svými satelitními stranami – Sjednocenou lidovou stranou a Aliancí demokratů – garantovaných 65 procent křesel v Sejmu. Svobodně mohli voliči rozhodovat pouze o zbylých 35 procentech křesel, pozn. red.)

Tohle udělali na můj příkaz! Taky jsem jim nařídil rozhovory s ruskými agenty, aby ztlumili jejich ostražitost. To byly těžké úkoly.

O jakém roce teď mluvíme?

Prostě když jsem byl prezidentem.

Andrzej Jagodzinski (bývalý polský disident, pozn. red.) mi řekl, že v Polsku je teď napůl sametová totalita. Řekl byste to podobně? Nebo nesouhlasíte?

Název si můžete vymyslet jakýkoli. Já takové názvy nevymýšlím.

Je tedy dnes v Polsku demokracie?

Záleží na tom, jak rozumíte pojmu demokracie. Já jsem na to vymyslel vzorec. Elektrikářův vzorec demokracie. Demokracii jsem rozdělil do tří stejných komponent. První je ústava a veškeré zákony, některé i špatné. Druhý komponent je otázka, zda se lidé organizují podle ústavních principů. To je dalších třicet procent. Třetí je to, jak je ve společnosti tlustá šeková knížka. To znamená, jak je společnost bohatá. Protože když chcete v demokracii něco opravit, potřebujete přesně vědět co. Zda jde o špatné zákony, nebo se lidé nezapojují, nebo jsou příliš chudí na to, aby se zapojili. Teď už znáte vzorec a můžete změřit, zda je v Polsku demokracie. Pokud chcete.

Prvních třicet procent, tedy ústavu a zákony, zatím v Polsku máme. Dalších třicet procent, tedy společné zapojení: k volbám chodí polovina lidí, aktivních tady máme jen patnáct procent. Pokud jde o tlustou šekovou knížku, tady máme pět procent společnosti. To znamená, že v Polsku teď máme méně než padesát procent demokracie.

Chová se polská policie totalitně?

Policie dělá všechno podle příkazů a tak, aby se to líbilo vládě.

Právě zmíněný Jagodzinski a také překladatel Aleksander Kaczorowski tvrdí, že se chová tak, jako se chovala policie v nejtvrdších totalitních časech a…

Dejte otázku.

Tohle je dialog.

Co?

Souhlasíte s nimi, že se policie chová, jako se chovala v nejhorší totalitní době?

To záleží na tom, jak to posoudíte. Jsou situace, ve kterých se policie pod nátlakem vlády chová tak, jak by se v demokratické zemi chovat neměla.

Pokládejte vážné dotazy!

Budete konkrétní?

Já o to nestojím. Já už nejsem politik.

Chodíte ale na demonstrace.

Nechodím. Ne často. A vybírám si ty správné demonstrace, abych jednou za čas ukázal, že jsem pořád tady a že jsem na správné straně. Ale už jsem starý člověk, tudíž už nejsem tak aktivní jako předtím a na všechny demonstrace nechodím. Už nejsem v politickém životě tak aktivní.

A jaké to je, když na vás, nositele Nobelovy ceny za mír, na jedné z takových správných demonstrací pískají?

Nic takového se nestalo.

Stalo.

Něco jste slyšela a nevíte, o co šlo. Bylo tam hrozné vedro, obrovský dav a lidé chtěli jít demonstrovat. Poslouchat moudré řeči chtěli až potom, na jiném místě. Od doby mé revoluce už vyrostla nová generace. Jsou to lidé, kteří nejsou zatížení komunismem a agenty. Takže oni přemýšlejí úplně jinak. Vždycky se snaží řešit důsledky, ale já jsem jako moje generace a mluvil jsem spíš o příčinách.

A ty jsou jaké?

Doprčic. Buďte vážná, prosím. Co je to za otázku?

Já to myslím vážně.

Příčinou byl Sovětský svaz a komunismus, to bylo to hlavní. Jak jsem říkal, oni tím nejsou zatížení.

Měla jsem na mysli příčiny současného stavu. Zase se vám otázka nebude líbit. Jaroslaw a Lech Kaczynski hráli…

Já nechci mluvit o Kaczynském.

… hráli ve filmu O dvou, kteří ukradli měsíc. Napadlo mě, nesledujeme teď film O jednom, který ukradl Polsko?

Nemám zájem o klepy, pomluvy o Kaczynském. Buďte prosím vážná a pokládejte vážné dotazy.

Tak jinak. Proč Poláci volí Jaroslawa Kaczynského a Právo a spravedlnost?

Zeptejte se jich. Já je nevolím.

Máte odpověď na to, proč jste, když jste naposledy kandidoval na prezidenta, dostal jen jedno procento?

Já jsem nechtěl kandidovat. Chtěl jsem jen dát do pořádku polskou politickou scénu, kandidovat jsem vůbec nebyl ochotný. Snažil jsem se, aby celá opozice hlasovala pro jednoho kandidáta. Nemusel jsem to být já. Zakládal jsem si na tom, že se do toho zapojí církev a bude se snažit toho jednoho kandidáta zvolit. Ale zapojil se bohužel kněz Rydzyk (Tadeusz Rydzyk je ultrakonzervativní polský katolický kněz, zakladatel rozhlasové stanice Radio Maryja, která, stejně jako on, často čelí kritice za antisemitské, rasistické a homofobní výroky, pozn red.).

Stejně jsem se snažil. Setkal jsem se s ním čtyřikrát a ptal jsem se, jestli bude souhlas s tím, že celá opozice zvolí jednoho kandidáta a všichni ho pak podpoříme. A chtěl jsem, aby všichni řekli nahlas, že s tím budou souhlasit. A vždycky se tam objevil někdo, kdo řekl, že s tím nesouhlasí. Ani za tři setkání jsem ten souhlas nedostal. Řekl jsem jim: „Tak podívejte se, já tady mezi námi zvolím kandidáta, kterého mám nejméně rád, a vy ho budete všichni podporovat,“ a ukázal jsem na něj. Byl to jeden z nás. On s tím nesouhlasil a řekl, že nebude kandidovat. Úplná prohra.

Ale o tom vlastně nikdo neví. Ten příběh nikdo nezná, a proto se takto ptáte. Prohráli jsme, já jsem měl to jedno procento, vyhrál to Kwasniewski. Právě proto, že já jsem vůbec kandidovat nechtěl. A kdyby byla shoda a zvolili bychom si jednoho kandidáta, vyhráli bychom. A měl jsem pravdu.

Byl Kwasniewski dobrý prezident?

Další dotaz prosím.

Tak asi podle vás nebyl. Vnímáte v poslední době posun v polské katolické církvi?

Máme spoustu nových kněží. Ptáte se na posun, to je posun, jaký teď vnímám já. Je třeba rozumět době, ve které žije církev, a ve které žijeme my. Byla taková doba, že nám Duch svatý nadělil papeže Poláka, aby porazil komunisty. Církev byla pořád v ohrožení ze strany komunistů a diktatury, neustále na církev číhali. Musela ukrývat všechny vlastní chyby, aby toho komunisté nevyužili.

Teď už není komunismus, tak se církev snaží očistit. A měli bychom jí pomáhat a modlit se za to, aby se z té špíny opravdu očistila. Moje uvažování je praktické, nevěřím na žádné teorie a pohádky.

A je praktická otázka, jestli katolickou církev platí vláda?

Samozřejmě ano.

Je to dobře?

Vaše dotazy buďto nejsou vážné, anebo jsou příliš vážné a nemají smysl.

Jaké otázky máte rád?

Chytré.

Takže moje jsou hloupé?

Mám rád politické otázky. Ne o klepech a drbech. A hodnocení. Vy se ptáte, jak já hodnotím různé věci, jako je Kaczynski a církev. A já mám pocit, že stejně jako jiní nemám morální právo hodnotit nikoho dalšího. Jestli máte nějaké vážné dotazy, tak pokračujme. Jinak budeme pomalu končit.

Estébáci mě nechtěli

Za mě je vážný dotaz, jestli jste spolupracoval s polskou státní bezpečností.

Nespolupracoval.

I když existuje…

Oni mě prostě nechtěli. Kdyby chtěli, pravděpodobně bych souhlasil a spolupracoval bych. Ale s takovou myšlenkou, že tajné služby rozvrátím zevnitř. Oni to velmi dobře věděli, a proto se mnou spolupracovat nechtěli. Teď ale jsou lidé, kteří říkají různé příběhy a pohádky. Je to ale jen proto, že nevěří tomu, že bych dokázal udělat to, co jsem udělal.

Prostě lidé si myslí, že mi někdo musel pomáhat. Nevěří totiž tomu, že tohle mohl udělat jeden člověk. Pořád hledají odpověď na otázku, kdo to mohl být. Nedokážou na to přijít. A protože na to nedokážou přijít, předpokládají, že to byly bezpečnostní složky. Taková je logika. A tím, že mě podezřívají ze spolupráce, mě v podstatě hodně vyvyšují. Myslí si totiž, že není možné, že by jeden člověk mohl udělat to, co jsem udělal já. Tak mi určitě musely pomáhat tajné služby. Taková podezření jsou tedy pro mě povýšením.

Přestože grafologové zkoumali podpisy ve složce a ukázalo se, že jsou pravé? Přestože podle historika Petra Blažka jste měl v té době podle spisu donášet na zhruba dvacet lidí a existuje o tom šestisetstránkový spis?

Nejsou žádné důkazy. Jiní grafologové zas říkali, že to moje podpisy nejsou.

Jenže vy jste zároveň řekl, že…

Můžete věřit, čemu chcete, mně to je jedno.

Ale počkejte. Vy jste zároveň řekl, že jste podepsal jen fiktivní spolupráci, protože vás pracovník kontrarozvědky poprosil, že mu nesedí účetnictví a potřebuje vykázat nějakou další činnost.

Žádná fikce. To oni mi pomáhali rozvrátit svoji vlastní organizaci. A ne že já bych pomáhal jim.

A vy si myslíte, že jste jediný, kdo tu porazil komunismus?

Ne jediný, ale hlavní určitě.

Vy jste to před chvílí řekl. Že nikdo nechtěl věřit, že vy jediný jste to sám dokázal.

Vy žertujete. Myslíte si, že bez Solidarity by dnes Česko bylo svobodné?

Nikdo to neví, ale myslím, že spíš nebylo. Ovšem nemyslím si, že jste byl jediný, kdo komunismus porazil. Což jste před chvílí řekl.

Jistěže jsem nebyl jediný.

Ale před chvílí…

… ale řídil jsem to já.

Co tedy považujete za ty své drobné chyby, které jste udělal?

Velké chyby jsem nedělal, malé trochu ano.

Jak jsem šel spát

A můžete být skutečně konkrétní?

Už jsem mnohokrát řekl, že mi v tom vítězství pomohlo nebe. Dokonce sám nevěřím tomu, co se stalo a co všechno jsem dokázal udělat. A můžu vám doložit důvody, že jsem řešil i takové věci, které vůbec nebylo možné vyřešit. Ale já jsem to dokázal!

Od prvního dne, kdy za velmi obtížných podmínek začala stávka, jsem dostal za úkol tu stávku vést. Tajné služby o tom věděly. A poslaly tolik policajtů, že nebylo možné, abych se do loděnice fyzicky dostal. Od prvního dne stávky celý týden stáli policisté u mě doma na chodbě, abych se nemohl dostat ven. A jaký nápad jsem tehdy dostal? Koukal jsem se kukátkem v pět ráno – a stáli tam. Pak jsem si řekl, že vyskočím z okna. Ale kouknul jsem se před okno – a taky tam byli. V autě. Neměl jsem žádnou šanci se do loděnice dostat. Tak jsem šel spát. Říkal jsem si, že to nedává smysl.

A co se stalo? O tři nebo čtyři hodiny později mě ti, kteří na mě čekali a chtěli mě zatknout, už zatknout nemohli. Neměli na to právo. Uběhl čas a začal další pracovní den. Dokud neměli nikoho, kdo by je řídil, měli právo mě zatknout. Když se ale objeví vedoucí, už to právo nemají. Ve chvíli, kdy se objeví vedoucí, se ho ti řadoví policisté musejí zeptat, co mají dělat. A zeptali se ho tady v Gdaňsku, co mají dělat, když já se chystám na stávku. Gdaňská policie se bála rozhodnout sama, tak zavolali do Varšavy. Už si nejsem jistý, jestli tehdy volali premiérovi, nebo ministrovi vnitra. Ale ptali se, co mají dělat. Protože v sedmdesátém roce zatkli celé vedení stávky a byla prolita krev.

V prosinci 1970.

A báli se, že se to bude opakovat. Tedy že když mě zatknou, zemřou další lidé. Takže ten premiér nebo ministr zavolal do loděnice řediteli. A ředitel loděnice jim řekl, že je všechno pod kontrolou a že stávka v podstatě končí. Nebyly mobily. Těm policistům nařídili, že mi mají být nablízku, ale že mě nemají zatýkat. A zatímco se bavili a nedokázali se rozhodnout, já už jsem v té loděnici byl. Rozkaz, že mě mají zatknout, přišel v podstatě až ve chvíli, kdy už jsem seděl na ohradě loděnice a skočil jsem na její pozemek. A pro ně už v tu chvíli bylo pozdě. A dám vám ještě jeden příklad.

To budu ráda.

Za dva dny skončila stávka kvůli paní Walentowiczové. Stávkovali jsme, protože ji propustili z práce. Pod dvou dnech ji do práce přijali zpět. Ředitel ji osobně přivezl vlastním autem a souhlasili se všemi našimi požadavky. Já jsem už mohl jen říct, že stávka končí. Ale moji kolegové prohlásili, že skončit nechtějí.

Jenže tajné služby právě chtěly, abychom stávku skutečně neukončovali. Přestože jsme dosáhli všech našich požadavků. Teprve tehdy by se služby dostaly do loděnice a všechny nás dostaly, zmlátily a zatkly, protože nás tam nebylo nijak hodně. Tak já jim říkám, že to neuděláme. Že končíme stávku. Protože mě nebesa varovala, že to je provokace. Věděl jsem to. Oni čekali, až uděláme chybu. Chcete třetí příklad, kdy jsem měl pomoc ze strany nebes?

Proč ne.

Tajné služby jednou zmlátily jednoho člověka z opozice. Bylo to ve městě Bydhošt a ten člověk se jmenoval Rolewski. Jeli jsme tam. Generální ředitelství Solidarity kvůli tomu chtělo vyhlásit generální stávku. Skoro jednomyslně. A já jsem řekl, že s tím nesouhlasím. Že jedině bez Lecha Walesy. A šel jsem spát na hotel.

Jak se vám spalo?

Za pár hodin za mnou přišli a řekli mi, že souhlasí s tím, co nabízím já. Byla to opět komunistická provokace. Oni chtěli, abychom stávkovali, protože pak by nás tam deset dní drželi, my bychom stávkovali a každý den by komunisté zaváděli nějaká opatření v celé zemi. Jednou vypnou elektřinu, pak nepřivezou chleba. A pak to budou házet na mě a říkat, že to je moje chyba. A ať se lidé obrátí na mě. Ať tu elektřinu zapnu já, protože to je moje chyba a vláda za to nemůže. A kdyby to trvalo třeba týden, přišly by za námi polské ženy, matky a osobně by nás vytáhly. A to by byl konec Solidarity. Chcete ještě další příklad?

Máte ještě?

Samozřejmě, dokonce ještě důležitější. Mezinárodní smlouvy vždycky vyjednávají vlády. A nejdůležitější smlouva pro vás a pro nás byla smlouva Polska s Ruskem. Podmínka byla, že tu smlouvu podepíšeme, pokud Rusové odvedou svoji armádu z polského území. Ta smlouva byla hrozná. Podíval jsem se na ni a rovnou jsem řekl, že není dobrá. A přitom už jsem měl termín, kdy mám jet do Moskvy a jako prezident tu smlouvu podepsat. Řekl jsem vládě, premiérovi a všem politikům, aby mi dali svolení svobodně rozhodovat. Že tam pojedu a něco vymyslím. Oni souhlasili, protože jsem měl jejich důvěru.

Premiér neřekl nic. Neřekl, že to mám podepsat, ale neřekl ani, že to podepsat nemám. Vzali jsme do Kremlu velký obraz Panny Marie a modlili jsme se celou noc, co máme udělat. A ráno jsem měl nápad, jak Jelcina ošidit. Šel jsem podepsat smlouvu, pak mi premiér vzkázal, že to podepsat nemám. Byl jsem úplně zděšený, protože kdyby Jelcin věděl, že si s vládou nerozumíme, řekl by mi: „Lechu, ja těbja ljublju. Ať se oni baví o tom traktátu, o té smlouvě, a my si dáme vodku.“

Myslím si, že bychom tam seděli a mluvili dodnes. Naše země by nebyly v NATO a nebyly by v Evropské unii. Ale měl jsem to štěstí, že Jelcin nezjistil, že polský premiér nesouhlasí. Takže já jsem opravil smlouvu, což bylo nevídané, protože já jsem ji jel v podstatě podepsat, nikoli o ní vyjednávat. Opravil jsem všechny body, ručně jsem tam připsal „ručně opraveno“ a pan velvyslanec mi řekl, že je to mezinárodní smlouva, oni nemají naše písmena a musí se to přepsat celé. Na to jsem řekl, že ne, že tohle jsme vyjednali a tohle budeme podepisovat. A vlastně jsem ani nevěděl, proč na tom tak trvám. Byl to nápad z nebes. Pak by totiž jiní politici říkali, že to bylo jejich jednání, že to vyjednali oni. A přitom každá změna se musela ručně podepsat. Takže se stačí jen podívat, kdo je tam u každé změny podepsaný. To jsou věci, o kterých by si člověk řekl, že nejsou možné.

A tvrdíte, že to všechno byla pomoc shůry?

Já tomu věřím.

Myslíte, že by taková pomoc přišla, i kdyby u toho stolu seděl Putin?

Jasně že jo. Jenomže to není způsob, jakým se vede válka. Nevíte jednu věc. Vzhledem k tomu, že jsme zničili Sovětský svaz a Varšavskou smlouvu, chtěl jsem teď dát do pořádku i Rusko. Jenomže jsem to dělal skrytě. Ale Američané si všimli toho, co dělám. Přijela sem paní Albright, já jsem ji nechtěl vidět. Čekala v hotelu. Po dvou dnech jsem si ale řekl, že to už není slušné, je to přece velká osobnost.

Ony i dvě hodiny jsou dost.

Takže po těch dvou dnech jsem souhlasil a setkali jsme se. Byla to moc chytrá žena. Vyzrála na mě jako na malého kluka.

To mě zajímá.

Jsem jí za to vděčný, protože s tím, co jsem chtěl udělat, bychom se dostali do maléru. Albright mi řekla, že nesmím udělat ani jeden krok tímto směrem. Já jsem jí odporoval: „Ne, ne, já to mám pod kontrolou a dělám tady pořádek s Ruskem.“

Ona potichu vyndala mapu Ruska a zeptala se mě, co znamenají ty tečky na mapě. „Vidíte, kde ta kolečka jsou? Nejsou přímo v Rusku, ale v okolních republikách. A právě tyto republiky vy chcete osvobodit.“ To mi řekla a pak se zeptala, jestli vím, že právě v těch místech Rusové drží ty nejsilnější zbraně, které si člověk vůbec dokáže představit, a že národy ani nevědí, že ta zbraň tam je. Stejně jako Poláci nevěděli, že na svém území mají jaderné hlavice. A řekla mi, že z toho bude hodně neštěstí. Oni totiž ani nevědí, že tam ty zbraně mají, nebudou je umět udržovat a náhodou to někdo spustí.

Já jsem jí nevěřil, ale ověřil jsem si to a měla pravdu. Byl jsem s rozumem v koncích. Tohle bylo před čtyřiceti lety. Teď Putin udělal obrovskou chybu. Svět je připraven, je jiná situace. Teď bychom možná mohli udělat to, co já jsem tehdy udělat nemohl.

Milí Rusové

A to je?

Dát Rusko do pořádku. A pak taky Čínu. Jednoduše stejným způsobem, jakým bojovala Solidarita. Já jsem byl v horší situaci. Byla Varšavská smlouva a Sovětský svaz, takže Rusko je proti tomu nic. Tehdy to bylo nebezpečí. A nám se to povedlo bez jediného výstřelu. Takže dnes se to má dělat stejným způsobem, jakým jsme to dělali my. Ne pomocí tanků, to jsou staré metody války. Vrátili jsme se ke starým metodám a zapomněli jsme na Solidaritu.

Prosím vás, důležitá je propaganda. Rozhlas, televize, tisk. Musíme říkat: „Milí Rusové, nechceme proti vám bojovat. Nechceme umírat a je škoda, že umírají Rusové.“ Musíme jim říkat, že umírají pouze kvůli tomu, že mají špatný politický systém. Že to není chyba Stalina nebo Putina, ale že to dělá celý politický systém. A kdyby vůdce ruského státu měl maximálně dvě pětiletá volební období, nikdy by takovou věc nedovolil. I kdyby k tomu byl ochoten, jeho okolí by mu s tím nepomohlo a on by takové věci dělat nemohl. Lidé kolem něj by mu to nedovolili. Protože po deseti letech by skončil v politice a všichni jeho lidé by šli do vězení.

Jenže realita je taková, že si Putin nechal odhlasovat prezidentskou definitivu.

Ještě jsem neskončil. Měla by se každý den dělat propaganda. Každý Rus by měl vědět, že zítra může jít bojovat i on, protože Putin má právo jej odvést. Že pozítří může zemřít ukrajinskou kulkou. A dneska může zemřít jeho syn. Musíme říct Rusům, že jim chceme pomoci změnit politický systém kvůli tomu, aby neumírali oni. Aby neumíraly jejich děti. Pak jim musíme říct, kolik mladých Rusů ve válce zemře každý den. To je jeden způsob.

A vy byste se musel dostat do ruské státní televize a tam tohle říct.

Poslouchala jste Svobodnou Evropu?

Na to jsem byla malá.

Ale vaši rodiče ji poslouchali.

Neposlouchali.

No tak to potom…

A nemohu za to, že to moji rodiče nedělali.

Bez Svobodné Evropy by nebylo Walesy. To jsou metody, které fungují, tak bychom je měli používat. I třeba letáky z letadel. Proč ne. Pak je druhý způsob. Do konce dvacátého století metoda vzniku nových států byla vždycky taková, že ty silnější pohltily ty menší. Dokonce i Spojené státy povstaly tímto způsobem. Ve válce. Všechny státy vznikly tímto způsobem, tedy násilím. A tak se to dělalo až do konce dvacátého století.

Rusko má ještě šedesát dalších takových národů jako Ukrajince. Měly bychom ty národy vzbudit. Můžeme jim říct, ať klidně zůstanou v Rusku, ale měly by být na svém dávném území. Měly by hledat místa, kde jsou pohřbeni jejich předci, a požádat Rusko o vrácení těchto území. A pak spustit celou propagandu, aby se dozvěděli, jak Rusko zavraždilo všechny jejich předky. Tohle je způsob, jak bojovat s Ruskem.

Já jsem byl kamarád Ruska, měl jsem tam dobré postavení, ale protože světu navrhuji právě tento způsob války, Rusové nabízejí pět milionů eur za moji hlavu. Pokud o tom napíšete do novin, budou nabízet deset milionů.

Tohle je oficiální výzva?

Ano, oficiální.

To jste drahý.

No!

Co byste dělal s Putinem? Vy ho z Kremlu nevynesete.

S komunismem to přece bylo ještě horší. Kvůli Sovětskému svazu a Varšavské smlouvě. A stejně jsme to zvládli. Myslíte, že se to stalo samo od sebe? Sovětský svaz nechtěl svůj rozpad. A jaký je teď problém? Ukrajina? Rusko? Jaký problém?

Vy se nebojíte, že by Putin použil jaderné zbraně?

Já se bojím pouze Boha a své manželky. Stát se může všechno. Musíte pochopit, že naše generace žije mezi epochami. Epocha světa rozděleného do států a bloků skončila s dvacátým stoletím. Protože teď máme technologie, které se do do těch malých států nevejdou. Pandemie se také nevejde. V této generaci se musíme soustředit na větší organizované celky. To už není epocha států jako Česko a Polsko. Teď je epocha kontinentů, globální epocha, která právě začíná. Jenom je otázka, jak to za těchto podmínek máme udělat. Musíme to dokončit, ale jak?

A vy to víte?

Ano, samozřejmě. Nezačínal bych s vedením a řízením, kdybych nevěděl, jak se to dělá.

Tak jak?

Skončila jedna epocha, začíná druhá. My jsme uprostřed. Já tomu říkám, že jsme teď v období slova a diskuze o tom, jak by měl vypadat svět. Takže podle mě jsou tam tři hlavní problémy. První: co nás všechny spojí? Co bude tím základem? Protože jednotlivé kontinenty a jednotlivá místa mají různé příběhy. Co nás všechny spojí? A já mám na to budoucí sjednocení rovnou dva nápady.

Polovina lidí si myslí, že budoucnost postavíme na základě svobody. Svobody osobní, svobody ekonomické, svobody právní. Chtěli by to vzít zkratkou. A druhá polovina říká, že bychom nejprve měli stanovit hodnoty, se kterými budeme pracovat. A až potom přijde zákon a svobodný trh. Ty dvě strany se hádají a žádné řešení se nerýsuje.

Druhý problém je, jaký hospodářský systém by v nové globalizaci vlastně měl být. Vy víte, že takové větší možnosti jsou dvě. Kapitalismus a komunismus.

Nebo kapitalistický komunismus jako v Číně.

Teoreticky komunismus vypadá líp. Proto se mladí lidé v západních zemích dají ošidit a podporují komunismus. Protože to zní hezky: rovnost, spravedlnost a tak dále. Ale oni nevědí, že to nejde realizovat. V praxi to jsou jen problémy. Pro mě komunismus neexistuje. Takže nám zbývá kapitalismus. Kapitalismus byl dobrý pro malé státy a malé bloky. Bylo to soupeření mezi jednotlivými bloky. Občas to nebylo soupeření uctivé, podle pravidel. A měli jsme pak nezaměstnanost, protože to byl krysí závod. Nikdo neměl čas myslet na ty, co nemají práci.

V procesu globalizace na tohle není prostor, globalizace znamená konec krysích závodů, protože máme globální zájmy, a ne zájmy jednotlivých států. Takže z kapitalismu máme svobodný trh. A zbytek je potřeba zkorigovat. Nezaměstnané bychom měli najít a zahnat je do práce. Měla by to samozřejmě být slušná a dobře placená práce. To je ten druhý problém.

Realita taková není.

Ve starém kapitalistickém systému to nešlo, protože každý spěchal za svým úspěchem. Řešily se zájmy jednotlivých malých států. Teď máme globální zájmy, takže hospodářský systém může fungovat jinak. Další, tedy třetí problém je, jak bojovat s populismem a demagogií ve velkém měřítku.

To je možná ten největší problém.

Co?

Populismus.

Musíte si pamatovat, že do konce dvacátého století to státy možná neříkaly nahlas, ale všechny měly Boha. Byly s Bohem spojeny. Bůh se nazýval různě, ale vždycky tam byl. V obecném vědomí. S tím jsme skončili. Měli jsme strach z komunismu a Sovětského svazu, ale zvládli jsme to.

Jak máte pracovat s národy, které nemají žádné brzdy? Tohle jsou tři problémy, které jsem definoval já, elektrikář. Odstranili jsme v Evropě hranice, zavedli jsme euro a už jsme v podstatě u zdi. Čekají nás už jenom ty tři velké otázky neboli problémy. Teď máme epochu slova a diskuze, jak to má vypadat. Důsledkem staré epochy je, že si teď lidé navzájem nedůvěřují. Musím přesvědčit já vás a vy mě, potom můžeme začít stavět.

Ale v této epoše slova se střílí.

Vy mě nechápete.

Já chápu, co říkáte.

Nechápete. Já jsem tu revoluci dělal pro to, aby svět byl jiný, lepší. To vám právě říkám, že všechno, co patří do staré doby, není v souladu s novou dobou. Musíme si znovu říct, co je levice, co pravice. Ne ta stará, ale dnešní, novodobá levice a pravice.

Nejlépe na tom jsou křesťanské strany, protože nahlas řvou, jak jsou křesťanské, ale ve skutečnosti tam věřící lidé vůbec nejsou. To, co je součástí staré epochy, nefunguje v nové. Máme vlastně jenom jeden fungující systém – a to jsou pravidla silničního provozu. Ale svět vypadá, jako bychom na cestách zrušili všechny dopravní značky. Staré už nejsou vhodné, ale nové zatím neexistují.

Zatím nemáme řešení. I kdyby se našel biblický prorok, nikdo jej nebude poslouchat. Musíme spolu mluvit, vydiskutovat to a přesvědčit se. A lidé mi říkají, že se nedomluvíme. Že takové technologie, které teď máme, tu už párkrát byly. A dokonce i pokročilejší, protože se stavěly pyramidy a další věci. Dneska nejsme schopni takové věci stavět. A ti lidé stejně zahynuli. My jsme už už skoro ve stejném bodě. Je otázka, jestli zahyneme i my, nebo ne. Jestli nebudete poslouchat starého Walesu, zahyneme. Pak tady na Zemi nebude několik set let vůbec život. A poté se objeví nový Adam a nová Eva a začneme od začátku.

Není čas na žertování

To je tedy vize.

Já jsem revolucionář, tak musím myslet i na takovéto možnosti.

Vy jste teď mluvil o tom, že jsme se ocitli u zdi. Pěkná metafora. Co je ale za tou zdí?

To ví jenom Bůh. Já to nevím, já jenom všechny pobízím a všechny štvu s touto vizí – aby spolu mluvili, aby našli řešení. Já sám jsem už příliš starý na to, abych řešení vymyslel sám. Začínám ale vést tu diskuzi.

Co byste řekl Putinovi, kdyby se najednou ocitl vedle vás a mohl jste s ním mluvit? Ten by si s vámi nedal vodku jako Jelcin.

Měl jsem jeden nápad hned, jak začaly ty rvačky. Dokonce jsem požádal, ať mě moji lidé odvezou do Ruska a že si s Putinem promluvím osobně. Řekl bych mu: „Putine, poslyš, ty mě tady strašíš raketami. Ty mě tady strašíš válkou. Co ty, chlapče, víš, jaké zbraně mám já? A já ti tu zbraň ukážu. Nemáš proti ní žádnou šanci. Jenomže my nechceme bojovat tímto způsobem. Nechceme umírat a ničit. Takže, prosím tě, nežertuj, pokud nás budeš štvát, my tě zničíme. To ale nechceme.“

Kdyby ani tak nevěřil, můžeme mu ukázat, jaké zbraně používají Američané, jaké zbraně má západní svět. Putin má jen staré krámy.

Mělo by se s ním mluvit vážně. A jak to vypadalo, když jsem mluvil s Jelcinem o odchodu ruské armády z Polska? Myslíte, že on se mnou hned souhlasil? My jsme ale spolu s Jelcinem mluvili jako chlap s chlapem. A dnes tímto způsobem s Putinem nikdo nemluví. Tady je důležité sednout si jako chlap s chlapem a říct si, jaké má kdo šance.

Protože Putin teď udělal obrovskou chybu a celý svět je proti němu. A to je naše šance, abychom konečně udělali pořádek v Rusku. A Rusové nám za tohle budou děkovat, protože Rusko je krásná a bohatá země.

Podívejte se na Polsko, třeba i tady na Gdaňsk. Já se bojím večer vyjít ven. Protože v Gdaňsku postavili tolik nových staveb, že já už se tady nevyznám. Je to šílené. Máme dvacet let svobodu a já už nepoznávám vlastní město. Celé Polsko jde dopředu. Za komunismu by to trvalo dvě stě let.

Místo vás by tam s Putinem musel sedět americký prezident, aby to mělo nějaký smysl.

Je potřeba mluvit prakticky. Teď už není čas na srandu a žertování. Je to praktické období. Kdybych v Rusku udělal to, co mi nařídili, a řídil bych se diplomatickými principy, jednali bychom tam dodnes.

Podle vás tedy není čas na diplomacii.

To jsou staré metody. Dnes musíte jednat rychle a mít dobré argumenty.

Václav Havel byl příjemnější člověk než vy.

Já mám jiný styl. Já musím zapůsobit.

