Chci slyšet argumenty, proč máme mít velvyslance v Moskvě. Fico může vztahy se Slovenskem zkomplikovat, říká Pavel

Na co se v rozhovoru také ptáme:

Proč se nesetkal s prezidentem Bidenem.

Jak působil projev ministra zahraničí Sergeje Lavrova v Radě bezpečnosti a proč se OSN potřebuje změnit.

Jak vnímá spor mezi Ukrajinou a Polskem.

Zda Západ stále stejně podporuje Ukrajinu.

Na jaká tři témata se nyní chce soustředit.

Proč a o čem chce mluvit s Petrem Fialou v souvislosti s nároky lichtenštejnského knížecího rodu.

Poprvé v životě jste byl v New Yorku, a hned v roli prezidenta vystupujícího třikrát v rámci Organizace spojených národů. Co vám na této cestě přišlo nejdůležitější, především z hlediska České republiky?

Asi to, do jaké míry podceňujeme roli organizací, kterých jsme členy. V případě OSN dokonce takové, které jsme pomáhali spoluzakládat. U nás je hodně rozšířený názor, že OSN je k ničemu, Rada bezpečnosti je bezzubá, k čemu vlastně takovou organizaci máme. Tím neříkám, že Rada bezpečnosti v případě války na Ukrajině není paralyzovaná, to je pravda, ale na druhou stranu je jediné globální fórum, kde se všechny státy mohou sejít a diskutovat o problémech, nenahraditelná věc.

Já bych spíš apeloval na všechny, aby se na to dívali z hlediska dostupných alternativ – alternativa, že bychom neměli žádnou OSN, je mnohem horší než mít OSN, která nám někdy připadá těžkopádná. To, že je těžkopádná, můžeme měnit.

Jak ale můžeme nyní změnit OSN, aby nebyla těžkopádná? V Radě bezpečnosti navrhl změny ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, podle nějž by se mohla změnit procedura práva veta, tedy že by byla možnost přehlasovat veta stálých členů Rady bezpečnosti kvalifikovanou většinou Valného shromáždění. Další země, například Německo, by pak podle něj mohli stát stálými členy Rady bezpečnosti. Myslíte že toto by mohla být cesta změny?

Řekl bych, že vůle ke změně s časem roste a válka na Ukrajině to urychlila. Jestli ještě před několika lety mnoho států o možnosti reformovat OSN a Radu bezpečnosti mluvilo hypoteticky s tím, že by to bylo někdy v budoucnu, teď třeba v Radě bezpečnosti téměř všechny státy s výjimkou Ruska a Číny hovořily o nutnosti její adaptace a změny procesů. Ta debata nyní bude probíhat velice vážně a budou se projednávat návrhy. Ty se samozřejmě nebudou líbit Rusku ani Číně a je otázkou, jestli najdeme cestu, jak je prosadit. Každopádně reformy nutné jsou a jsou si toho vědomi téměř všichni.

Únava z války

Volodymyr Zelenskyj byl ve svém projevu na plénu Valného shromáždění ostrý směrem k Polsku, klíčovému spojenci Ukrajiny. Situace mezi oběma zeměmi eskalovala kvůli vývozu některých ukrajinských zemědělských produktů, především obilí. Ve stejnou dobu vyšel i rozhovor s polským premiérem Mateuszem Morawieckým o tom, že nyní nebude Polsko dodávat Ukrajině další zbraně. Když následně zamířil Zelenskyj do Washingtonu na setkání s americkým prezidentem Joe Bidenem, jeho podpora ze strany některých republikánů už zdaleka nebyla taková, jako když tam byl naposledy. Jak ten posun vnímáte?

Je dlouhodobě známé, že válka s sebou nese