Stromy v centru ustoupí podzemnímu parkovišti, Brno ale dalo developerovi řadu podmínek

Pod povrchem parku má vzniknout podzemní parkoviště pro desítky aut a bude se muset kvůli tomu vykácet asi deset vzrostlých stromů.

Prodej veřejného prostranství developerské firmě rodiny Vymazalových přesto nevzbudil mezi opozicí větší pozornost. O to víc začala protestovat veřejnost. Například bývalá disidentka Simona Hradilková, na jejíž návrh město park před čtyřmi lety pojmenovalo na památku mladé ženy Danuše Muzikářové zastřelené 21. srpna 1969 milicionáři při masových protestech proti sovětské okupaci.

Hradilková Deníku N řekla, že jí prodej části prostranství developerovi přijde ostudný. „Člověk by si představoval, že takový park bude důstojné místo, a ne že to bude střecha pro parkoviště. Za tu cenu by to chtěl každý. Nejsmutnější je pro mě vykácení stromů. Nakonec sice park může vypadat důstojněji než teď, ale vždycky už to bude střecha parkoviště,“ myslí si Hradilková.

Město se ale brání tím, že si