Ředitel Bulovky nařídil lékařům ARO nepřetržitý provoz. Nejspíš nebudou moci protestovat

Ředitel pražské Fakultní nemocnice Bulovka Jan Kvaček v pátek nařídil převést všechny lékaře z oddělení ARO do nepřetržitého provozu. Anesteziologové tak možná nebudou moci uskutečnit svůj protest proti novému primáři. Původně plánovali, že od října nenastoupí do večerních a nočních služeb, což by zkomplikovalo provoz Bulovky i dalších pražských nemocnic.