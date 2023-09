Vývoj bojů (576. den): Na Krymu postupně vybuchuje vše, co souvisí s Černomořskou flotilou

Informace v tomto textu jsou shrnutím událostí za čtvrtek 21. září. Situace na některých místech už může být jiná.

Ukrajinci v kombinované operaci zničili nervové centrum ruského loďstva. Ruská Černomořská flotila nejenže postupně přichází o svá plavidla a bezpečná útočiště pro ně, ale také o svůj štáb. Během uplynulých tří dnů ukrajinské Storm Shadow zasáhly jeho centrály, z nichž velení řídí boje na moři. Tedy v poslední době spíše ukrývání flotily před ukrajinskými útoky námořními drony a různými typy řízených střel.

Vizuálně působivější útok Ukrajinci podnikli v pátek v poledne. Minimálně jedna střela Storm Shadow během něj zasáhla velitelství flotily v centru Sevastopolu.

🔥 The headquarters of the Russian Black Sea Fleet ⚓ pic.twitter.com/O6X390ZdZD

