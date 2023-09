Jak se dá spojit svět Kafkových románů a povídek s novým cirkusem a pohybovým divadlem, ukážou soubor Cirk La Putyka a francouzský režisér Daniel Gulko v nové inscenaci nazvané K. Její premiéra proběhne 3. října v pražském divadle Jatka78. Daniela Gulka pojí dlouholeté vazby na Cirk La Putyka i český nový cirkus. Domácí diváci znají jeho tvorbu se souborem Cahin-Caha například z festivalu Letní Letná. Do představení s podtitulem „halucinačně-komiksový výlet do světa Franze Kafky“ obsadil deset herců, akrobatů a hudebníků.

Cirk La Putyka uvede nové představení K. Diváky přenese do absurdního vesmíru Franze Kafky

„Vždycky jsem si přál vytvořit projekt spojený s Kafkou. Nechtěli jsme ale vytvořit pouhé divadelní provedení jeho příběhů. Ty příběhy jsme vzali, převedli je do současnosti a využili k tomu obrazy a vztahy z Kafkových děl,“ popisuje Daniel Gulko.

Vzniklo tak veselé a divoké představení volně inspirované Kafkovým světem povídek a románů. Spojují se v něm estetické prvky Kafkovy doby a současného světa, které vytváří nový nestabilní svět, prosycený nelaskavostí a zákazy, ale zahalený zdvořilostí a absurditou naděje.

„Klademe důraz na absurditu a humor Kafkových příběhů a na transformační aspekt – věci nejsou tak, jak se zdají být, všechno se může velmi rychle změnit. A to je vlastně pravdivé i v běžném životě. Svět se mění a Kafkovy postavy proplouvají tímto světem. Bude to závratné, hříšné a dechberoucí,“ doplňuje Gulko.

V představení nebudou chybět cirkusové disciplíny, jako jsou vzdušná akrobacie, pozemní akrobacie, cyr wheel, žonglování, perská tyč nebo iluzivní prvky, ale také všelijaké zvířecí masky nebo létající klavír.

Inscenace K se letos v divadle Jatka78 v pražské Holešovické tržnici odehraje ve dvou blocích – od 3. do 8. října a od 14. do 19. listopadu. Více informací a vstupenky naleznete na https://www.laputyka.cz/cs/inscenace/k.

Kromě projektu K chystá soubor do konce roku ještě druhou premiéru, tentokrát v režii principála souboru Rosti Nováka ml. Představení R.I.E. neboli Rest in Euphoria nabídne podívanou na pomezí kabaretu, dekadence, vzrušení, hudby, rytmu a pohybu. K vidění bude od 7. do 31. prosince.

Vstupenky na všechna představení souboru Cirk La Putyka jsou v prodeji v síti GoOut.

Konference N: Jsme připraveni?

Deník N letos oslaví páté narozeniny. Při té příležitosti pořádáme mimořádnou celodenní konferenci se sérií netradičních rozhovorů, které se tématem zaměří na budoucnost. Koná se v pražském Kině Světozor v úterý 31. října. Vstupenky můžete kupovat už nyní.