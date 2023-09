Případ Pirátky Zuzany Klusové, která si po umístění na stranické eurokandidátce vyslechla řadu sexistických urážek a vulgarismů, opět nasvítil, čemu musí české političky ve veřejném prostoru čelit. Nejen na sociálních sítích si přečtou předsudky a stereotypy, hrubé nadávky, útoky na svůj vzhled, či dokonce výhrůžky násilím. Podle části političek, se kterými Deník N hovořil, hrubých příspěvků i útoků přibývá. Bojovat s tím lze těžko, ale jde to. Například Olga Richterová či Markéta Pekarová Adamová hlásí nejhorší případy policii. „Očekávala bych i větší podporu od mužů – politiků a gentlemanů,“ říká zase ministryně obrany Jana Černochová (ODS).

„Ta se proš*ká všude.“ Čemu české političky čelí ve veřejném prostoru a co s tím můžeme dělat

Někdy vypadá den českých političek následovně: napíšou běžný příspěvek na sociální sítě, a když se za nějaký čas vrátí, čtou věty, proti kterým se snaží obrnit, přestože jsou zraňující:

„Ta se pro*uká všude.“

„Vy se toho pultíku musíte držet, protože jinak ta kila neunesete?“

„Ty si kr*va, tím, že nemáš děcka, tak chceš mít letadla.“

„Můžete se ráno na sebe podívat do zrcadla a nepozvracet se?“

„Jdi do ha*zlu a přestaň lhát ty pí*o tlustá!“

„Ty tlamo..vy*caná.“

„Já si myslím, že se pod váma otřásá ta náplavka.“

„…až sem přijedou ty utečenci, budeš mít tři klacky jeden v hubě, jeden v ka*áku a jeden ve vagíně.“

„Velrybo.“

„Fašistická Hitlerova matrace.“

Nejde o staré zprávy. Většina uvedených internetových komentářů je ani ne dva týdny stará a objevila se –⁠ až na jednu výjimku –⁠ na sociálních sítích českých poslankyň.

O tom, čemu ženy v politice musí čelit, se začalo znovu veřejně hovořit po vlně vulgarismů a urážek, která zasáhla trojku pirátské kandidátky do evropského parlamentu Zuzanu Klusovou z Karviné. Komunální politička byla do té doby známá především doma na severu Moravy, v jiných částech země už tolik ne. Nicméně především její atraktivní vzhled vedl k vlně nadávek typu, že si své místo na pirátské kandidátce do europarlamentu zřejmě nezasloužila svými kvalitami.

Klusová stála předminulý víkend v Impact Hubu na pražském Andělu a těšila se ze svého dosud největšího politického úspěchu. Její fotografie obletěly sociální sítě a pod snímky se rozjela diskuze, kde byly mimo jiné dotazy na to, „kdo ji ohnul přes stůl“, a kde lidé hodnotili její „ko*y“, psali o ní jako o matraci a že se na kandidátku „pro*ukala“.

„Když to klaplo, byla jsem šťastná. Pak ale vidíte, že část lidí devalvuje úspěch a udělá si tento závěr. Mrzelo mě to i ve vztahu k mému muži,“ říká Klusová.

„Stokrát jsem si říkala, že je někdy lepší to ani nečíst“

Není to pro ni nový zážitek.