Zemřela na tyfus, nebo to byla vražda? Urozená Lucrezia Medicejská jako tragická hrdinka

Severoirská prozaička Maggie O’Farrell patří k nejoceňovanějším současným anglicky píšícím autorům. O pozornost si řekla svým románovým debutem, druhý román Kdo mě vzal první za ruku získal prestižní ocenění Costa, vysloužil si nadšené přijetí literární kritiky a stal se i bestsellerem na knižním trhu. Český čtenář se této knihy dočká už záhy, na třetí čtvrtletí tohoto roku ji má v edičním plánu Argo.

Stejný nakladatel ale mezitím ve výtečných překladech Terezy Markové Vláškové vydal dva romány, které jsou možná ještě lepší a které jsou tematicky velice úzce propojené.

Nejprve to loni byl Hamnet, teď aktuálně je to Portrét novomanželky. Oba romány jsou situovány do patnáctého století, v obou jsou hlavními postavami skutečně žijící ženy a oba vyprávějí příběhy těchto žen, které zůstaly „skryty“ pod vrstvou mužského narativu. Tou první byla Shakesperaova žena Agnes, tou druhou je Lucrezia, dcera florentského panovníka