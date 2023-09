Startuje setkání divadel (nejenom) střední Evropy Palm OFF Fest 2023

Divadlo pod Palmovkou představí další Palm OFF Fest. Od 13. do 20. října 2023 proběhne již 7. ročník Mezinárodního setkání divadel (nejenom) střední Evropy. Festival připomene nejen stalinský teror v Moldavsku a válku na Ukrajině očima Slováků, ale prozkoumá i vztah umění a politiky.

Otázku Je to daleko?, která se stala podtitulem a mottem letošního ročníku, si diváci mohou klást u každého představení z letošního pestrého výběru divadelních souborů z Polska, Kosova, Moldavska a Slovenska. Události, jimiž poslední rok a půl lidé v Evropě žijí, totiž až příliš jasně dokazují, jak je evropský prostor křehký a s jakou razancí se Evropanů mnohdy dotýkají události, které donedávna možná vnímali na hony vzdáleně.

Festival zahájí inscenace 24 Slovenského národního divadla, která autorským způsobem zkoumá emoce ve slovenské společnosti vyvolané konfliktem na Ukrajině. Diváci v rámci představení zažijí zpovědi herců, stand-up i přímé oslovování herci, kteří si část textů napsali sami.

Se strachem jako zastřešujícím tématem pracuje moldavské představení Sibiřské spisy Národního divadla Mihaie Eminesca, pojednávající o stalinistickém teroru na příkladu besarabských Rumunů. Teror, který sovětský vůdce rozpoutal, znamenal zmaření několika desítek tisíc životů obyvatel dnešního Moldavska a s jeho následky se tamní společnost vyrovnává dodnes.

Vztah umění a politiky zkoumá divadelní soubor Qendra Multimedia z kosovské Prištiny v inscenaci Projekt Handke aneb Spravedlnost pro Peterovy blbosti.

Kontroverzi může vyvolat i netradiční inscenace Snadné věci, kterou do Libně přivážejí z polského divadla Stefana Jaracze v Olštýně charismatické, oblíbené a oceňované herečky – Irena Telesz-Burczyk a Milena Gauer pod režijní taktovkou jedné z nejuznávanějších polských režisérek mladé generace – Anny Karasińské.

Kromě divadelního programu chystá Palm OFF Fest také bohatý doprovodný program; přednášku Blízké i vzdálené světy Williama Shakespeara Martina Hilského, básníka, badatele a našeho největšího překladatele Shakespearových her nebo výstavu akademického malíře Teodora Buzu, původem moldavského umělce, který představí na Palm OFF Festu svou v pořadí 99. autorskou výstavu.

Festivalový týden uzavře koncert hudební skupiny Dunaj.

Ředitelem festivalu je šéf Divadla pod Palmovkou Michal Lang, který srdečně zve na tuto výjimečnou akci.

Konference N: Jsme připraveni?

Deník N letos oslaví páté narozeniny. Při té příležitosti pořádáme mimořádnou celodenní konferenci se sérií netradičních rozhovorů, které se tématem zaměří na budoucnost. Koná se v pražském Kině Světozor v úterý 31. října. Vstupenky můžete kupovat už nyní.