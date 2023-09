Filozof, který si nenechal nic líbit, pral se i s estébáky. V sedmdesátých letech byl spolu s Havlem nejznámějším disidentem

Seriál Česká inteligence: Komu bylo v srpnu 1980 třeba plus minus osmnáct let, ten sotva mohl mít ucelenou představu o světě. A to ani když poslouchal zahraniční rádia – Svobodnou Evropu a Hlas Ameriky. Jednoho dne na konci toho měsíce obě rádia odvysílala reportáž postavenou na vzrušeném líčení muže, který v prvních pochartovních disidentských letech patřil k těm, o nichž zahraniční média informovala nejčastěji.