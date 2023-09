Nejnovější průzkum ze Slovenska naznačuje volební pat. Podle Ipsosu si polepšili Fico i Matovič

Nejnovější volební model agentury Ipsos ukazuje, že v polovině září by parlamentní volby na Slovensku nejspíš skončily patem. Nejlépe si sice vede strana Směr Roberta Fica, složit funkční koalici by ale pro ni nemuselo být snadné.

Nejlépe by si podle průzkumu vedla strana Směr – sociální demokracie expremiéra Roberta Fica, kterou by volilo lehce přes 20 procent lidí. Druhé, s odstupem asi tří procentních bodů, by skončilo Progresivní Slovensko (PS) vedené Michalem Šimečkou. Oba subjekty od minulé vlny volebních modelů, jak popisuje Ipsos, dokázaly u voličů mírně posílit.

Souboj o vítězství se podle všech průzkumů bude týkat právě Směru a PS. Další strany totiž mají poměrně výrazný odstup.

Strana Hlas, kterou vede expremiér Peter Pellegrini, by získala podle Ipsosu