Komentář Edwarda Lucase: Zatímco Británie chytá do sítí špiony, špioni chytají do svých sítí Rakousko.

Británií cloumá špionážní horečka. Jedna kontroverze vypukla kolem Chrise Cashe, mladého experta na Čínu, pracujícího v britském parlamentu, kterého (jak jsme se právě dozvěděli) v březnu zatkli na základě zákona o ochraně utajovaných informací; Cash jakékoli porušení zákona popírá a nebyl obviněn. Chris Cash vedl jestřábí skupinu China Research Group, analytický tým Konzervativní strany.

Minulý měsíc se rovněž se zpožděním ukázalo, že britští lovci špionů v únoru zatkli a obvinili tři bulharské občany v rámci rozsáhlého vyšetřování souvisejícího s národní bezpečností. Detailů je pomálu, ale podařilo se mi dokázat, že jeden z podezřelých, Orlin Roussev, lhal, když ve svém profilu na LinkedIn tvrdil, že v letech 1997–2001 studoval na Queensland University of Technology. Australská univerzita mi sdělila, že o nikom takovém nemá žádné záznamy. Bude zajímavé zjistit, čím se Roussev v těchto letech skutečně zaobíral. Očekávám, že se při pátrání z otevřených zdrojů dozvíme víc o všech třech záhadných Bulharech.

Útok

To, co už víme, zní jako úryvek ze špionážního thrilleru. Roussev prodával sledovací zařízení jednomu z nejhledanějších uprchlíků v Evropě, rakouskému rodáku Janu Marsalekovi, jenž nyní žije v Rusku. Marsalek byl členem představenstva německé finanční společnosti Wirecard, která v roce 2020 zkrachovala, protože jí chyběly bezmála dvě miliardy eur. To, co zpočátku vypadalo jako podvod, si nyní zaslouží pozornost kontrarozvědky. Pátrání ředitele Bellingcatu Christa Grozeva odhalilo Marsalekův blízký vztah s ruskou vojenskou rozvědkou GRU. Z dosud neobjasněných důvodů umožnil Marsalekův úprk na východ vysoce postavený představitel rakouské bezpečnostní služby; Grozev mezitím musel opustit svůj vídeňský domov, protože je na ruské černé listině a rakouská vláda nedokáže garantovat jeho bezpečí.

O tom, jak Rusko téměř ovládlo Rakousko, údajně stabilní demokracii, píše ve své nové knize „Překvapivý útok“ Peter Gridling, bývalý šéf tamní bezpečnostní služby BVT. (Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung). Gridling z toho viní