Za rok může být Trump opět zvolen prezidentem USA. Zde je kalendář jeho soudních sporů a předvolebních dní

Donald Trump má před sebou perný rok do 5. listopadu 2024. Kromě předvolební kampaně ho čekají mnohá soudní stání. U některých bude muset být přítomen osobně, k jiným může poslat právníky, na další chodí, i když nemusí. Připravili jsme přehled těch nejdůležitějších soudních událostí a přidali do něj i rozhodující předvolební dny, aby bylo zřejmé, jak moc se někdy prolínají. Tento kalendář – časovou osu – bude Deník N v následujícím roce do voleb průběžně aktualizovat.