Jedni to nazývají „terapeutickou mluvou“, jiní „psychoblábolením“. Do jazyka nám prosakují slova, která mají původ v psychoanalýze, a my je stále častěji používáme k popisu svého prožívání. Je „terapeutická mluva“ skutečná nová? Jak ovlivňuje naše životy? A proč bychom se před ní možná měli mít na pozoru?

„Máš na mě emocionální kapacitu?“ Jak se nám psychologizuje jazyk a co to s námi dělá

Pokud by se dalo věřit tomu, co se děje na sociálních sítích, pak se s našimi slovníky stalo něco zvláštního.

Známe své „spouštěče“, sami sobě diagnostikujeme „OCD“, „PTSD“ i „ADHD“. V „toxických vztazích“ jsme obklopeni „narcisy“. Máme „traumata“ i „trauma bondy“, vidíme kolem sebe „red flags“ i „green flags“. Známe svůj „styl attachmentu“. Nastavujeme si „hranice“ a udržujeme „safe space“. A hlavně: Tato slova jsme připraveni použít kdykoliv.

Analyzovat společnost na základě toho, co se právě děje na Instagramu či TikToku, se často nevyplatí – mnohé tamní trendy mají jen krátkou trvanlivost a odejdou tak rychle, jako přišly. Zdá se ale, že změna způsobu, jakým mluvíme o sobě, svých vztazích a prožívání, se z kategorie rychloobrátkových trendů vymyká.

Nejde totiž o proměnu starou pár týdnů. Výrazy, které čerpají z psychoanalýzy a usazují se v každodenních slovnících laiků, na internetu zaznívají už léta. A co je ještě důležitější, ačkoli jazyk, který jedni nazývají „therapy speak“ (terapeutická mluva, pozn. red.) a jiní zase „psychoblábolením“ sociální sítě posílily, na počátku tohoto fenoménu nestály.

Popová psychologie navíc nezůstává jen na sociálních sítích; dnes se zdá, že je s námi v nezanedbatelné míře všude. Vstupuje do našich dennodenních životů, proniká do vztahů a nejspíš má moc ovlivňovat i to, jak přemýšlíme sami nad sebou – nad tím, kým jsme, kým nejsme a kým být chceme či nechceme.

Jako Woody Allen

„Ahoj, máš chvíli?“ zní možná zpráva, jakou byste napsali kamarádovi, kdybyste se o někoho potřebovali v těžké chvíli opřít.

„Máš emocionální/mentální kapacitu na to, abych si ti postěžoval s něčím souvisejícím se zdravím/hmotností?“ zněla by zpráva, která by byla podle americké koučky Melissy Fabello vhodnější.

Když v roce 2019 Fabello na Twitteru zveřejnila vlákno, ve kterém nabízela návod, jak kamaráda vhodně požádat o pomoc, její příspěvek okamžitě vyvolal vlnu pozdvižení.

Jedni jí tleskali. Líbilo se jim, jak koučka připomíná, že na vyslechnutí problémů našich známých nemusíme být vždy připraveni, a že když žádáme o pomoc, měli bychom člověku na druhé straně nechat prostor k tomu, aby nás odmítl. Oceňovali i její návod, jak na situaci vhodně reagovat: „Ahoj! Jsem moc ráda, že ses ozval. Momentálně mám plnou kapacitu / pomáhám jinému člověku v krizi / zabývám se svými osobními věcmi a nemyslím si, že ti dokážu poskytnout dostatečný prostor. Mohli bychom se místo toho spojit v (datum a čas)? / Máš někoho jiného, na koho by ses mohl obrátit?“

Z druhé strany