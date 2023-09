Pointa N: Když se přesvědčují přesvědčení, odpůrci odchází z místnosti

Komentovaný souhrn středečního dění sepsal Tomáš Linhart, sněmovní diskuzi o Istanbulské úmluvě sledovala Kateřina Libovická.

Přesvědčování přesvědčených

Poslanec TOP 09 Michal Zuna zorganizoval v Poslanecké sněmovně panelovou diskuzi k prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí. Skvělá iniciativa, chválíme, mělo by zaznít ze všech stran politického spektra. Jenže to se nestane v situaci, kdy jde o Úmluvu Rady Evropy známou také jako Istanbulská úmluva. A dobrý úmysl chránit oběti násilí se zvrhne v kulturní válku.

„Každý má právo na důstojnou existenci a život bez násilí. Úmluvu jsme měli ratifikovat už dávno. Vláda ratifikaci schválila a doufáme, že k ní dojde v tomto volebním období, nejlépe už letošním roce,‘’ prohlásil na diskuzi Zuna.

Bude zajímavé do konce roku sledovat, jak aktivně si on i jeho kolegové z TOP 09 budou počínat v úsilí, aby se hlasování o ratifikaci Úmluvy dostalo na plénum Sněmovny. A jak přesvědčí zbytek koaličních poslanců, že by stálo za to hlasovat pro.

Další známá zastánkyně Úmluvy, vládní zmocněnkyně pro lidská práva Klára Šimečková Laurenčíková, upozornila na celoevropský význam dohody. „Úmluvu proti násilí ratifikovalo již sedmatřicet evropských zemí. Její ratifikace znamená jasně vyslovený závazek na mezinárodní úrovni, že prevence proti násilí nebude záviset na složení politické reprezentace,‘’ prohlásila.

Jedinou