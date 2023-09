„Rusko musí stáhnout vojska z celého území Ukrajiny.“ Pavel v OSN varoval před hrozbou Ruska i Číny

Prezident Petr Pavel poprvé jako hlava státu promluvil na Valném shromáždění OSN v New Yorku. Nejdelší část své řeči věnoval Ukrajině, která si podle něj zasluhuje ne pouhé ukončení bojů, ale trvalý mír. Ten zároveň „nesmí ponechat Rusku naději, že jednou naplní své imperiální ambice“.

Prezident mluvil před světovými lídry na Valném shromáždění OSN téměř patnáct minut, takže přesně dodržel – na rozdíl od řady jiných řečníků – dobu vymezenou na jeden projev. Ve své řeči využil jak osobní vzpomínky, tak připomínky české historie.

Česko chce podle Pavla hrát na světové scéně aktivní a odpovědnou roli. Pokud se totiž státy nespojí, nedokážou se samy vypořádat se současnými globálními výzvami. Právě OSN má přitom podle českého prezidenta velkou odpovědnost za budoucí podobu lidstva.

I dnes prezident zopakoval, že Česko kandiduje na nestálé členství v Radě bezpečnosti Organizace spojených národů v letech 2032 a 2033. Zdůraznil i to, že jeden ze stálých a zároveň zakládajících členů Rady bezpečnosti – Rusko – hrubě porušil základní principy celé organizace, když napadl Ukrajinu.

„Má země má zkušenost s válkami a intervencemi, včetně desítek let dlouhé vojenské okupace ze strany Moskvy. To nás naučilo, co znamená, když je právo