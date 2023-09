Zapomeňme na ženy. Pojďme si promluvit o tom, co v politice snesou muži

„Bude to dobrá matrace,“ zněla jedna z reakcí na uchazečku o post europoslankyně Zuzanu Klusovou, již o víkendu představila Pirátská strana na sociální síti X (někdejší Twitter). Další diskutující mluvili o tom, že má zkušená regionální politička a matka osmiletého syna „dobré kozy“, nebo si pokládali otázku, kdo ji „ohnul přes stůl“.

Sociální sítě dokážou být odporné místo; to, co na nich vyvolala fotografie mladé atraktivní političky, však bylo neobvyklé i v rámci zdejšího folkloru.

Spousta lidí se za Klusovou postavila a obratem podotkla, že přesně to je jeden z důvodů, kvůli kterému se ženám do politiky nechce. To je nepochybně správné pozorování a celou víkendovou záležitost by jím šlo uzavřít.

Jenže tento případ má ještě jeden mnohem zajímavější rozměr, který se objevil, když Zuzana Klusová