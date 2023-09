Vývoj bojů (573. den): Země bez námořnictva vytlačuje Rusy z Černého moře

Útok na ruskou ponorku se zřejmě zapíše do dějin námořních bojů.

Ruské válečné lodě musí pendlovat mezi přístavy, aby nebyly tak zranitelné.

Další oběti zbytečné války: boxerský šampion a gruzínský bojovník.

Video – poslední osvobozovací boje o Kliščijivku pohledem ukrajinského výsadkáře.

Informace v tomto textu jsou shrnutím událostí za pondělí 18. září. Situace na některých místech už může být jiná.

Historický úder. Ukrajinský útok na námořní základnu v Sevastopolu z minulého týdne zřejmě vstoupí do dějin námořních bojů. Jedná se o první případ za desítky let, kdy se vzdušnými údery podařilo zničit moderní ponorku. A je to zároveň první případ, kdy se tak stalo v důsledku použití dalekonosných řízených střel.

Ukrajinci při této akci dokázali využít dvou klíčových faktorů. Prvním byly britsko-francouzské střely Storm Shadow, odpalované z upravených letadel sovětské výroby, a druhým byla skutečnost, že ponorku Rostov na Donu