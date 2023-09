Barvy měnících se přítomností

„Název Konec černobílé doby může nést mnoho obsahů. Je i heslem shrnujícím náš přístup. Snažíme se překročit jednoduchá hodnoticí kritéria založená na protikladech. Období po roce 1939 je umělecky stále živé a má přímý vliv na současnost,“ říká ke koncepci Michal Novotný, ředitel Sbírky umění po roce 1945.

Umění a proměnlivá politika

Konec černobílé doby v úvodu představuje turbulentní období druhé světové války a komunistického převratu v roce 1948. Dává nahlédnout do období stárnoucí generace avantgardních umělců v měnících se politických poměrech. Umělecká kvalita je proměnlivé kritérium, které je a bylo uplatňováno mnohými způsoby. „Umění se nám nemusí líbit, aby bylo uměním,“ dodává Eva Skopalová, kurátorka Sbírky umění po roce 1945, k vystaveným dílům autorů, jejichž tvorba byla po roce 1948 politicky upřednostňována.

Poslední světová sezona?

O politické orientaci Československa dobře vypovídala také akviziční politika Národní galerie Praha, kterou kurátorský tým systematicky sledoval ve všech osmi přítomných dekádách. „Význačným milníkem je období šedesátých let, kdy galerie získala do svých sbírek díla autorů a autorek světového umění, jako například díla Pabla Picassa, Antonia Tàpies, Henrika Stazewski či Helen Escobedo de Kirsebom,“ vysvětluje kurátorka Adéla Janíčková. Po roce 1968 se jak výstavní, tak akviziční politika ubírala směrem k autorům konvenujícím režimu.

Devadesátky a současnost

Nově otevřená expozice také zahrnuje období nejbližší minulosti. Otevírá se právě v době, kdy se téma devadesátých a nultých let objevuje v centru badatelského zájmu. Expozice ilustruje, jak náročné je kategorizovat tvorbu naší nedávné minulosti. Za zmínku stojí také architektonické řešení Dominika Langa a Jana Brože, které se snaží podtrhnout a provést diváka spletitostí tohoto uměleckého vývoje. „Architektonickým záměrem bylo výstavní prostor co nejvíce otevřít tak, aby bylo více vidět to, co v době vzniku zůstávalo na okraji, a naopak to historicky exponované trochu upozadit,“ dodávají architekti výstavy.

Konec černobílé doby prezentuje komplexnost českého výtvarného umění nedávné minulosti i jeho kontakty se zahraničím. Představuje více než 300 uměleckých děl ze sbírek Národní galerie Praha od téměř 270 autorů a autorek. Jako jediná z expozic druhé poloviny 20. století v České republice prezentuje umění chronologicky až do současnosti, a ukazuje tak, že minulost, na niž často koukáme v podobě černobílých fotografií, byla ve skutečnosti pestrobarevná.

