Expert: neuplácejme diktátory, dohody s nimi nefungují, nucené vracení také ne. Lze v EU migraci vůbec nějak vyřešit?

Za posledních několik dní na italskou Lampedusu připlulo téměř deset tisíc migrantů, přičemž samotný ostrov má šest tisíc obyvatel a rozlohu 20 km². Na popud Itálie, která v důsledku této události požádala o pomoc, na ostrov dorazila předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen, která se tam sešla s premiérkou Giorgiou Meloni. Političky přislíbily řešení situace. Do jaké míry jsou ale reálná? Co vůbec může EU dělat? Jaké jsou možnosti řešení migrace do Evropy, která je opět na vzestupu? Na to se ptáme ředitele Organizace pro pomoc uprchlíkům Martina Rozumka.

Co se v rozhovoru mimo jiné dočtete: Jaké jsou reálné možnosti v otázce řešení migrace z Afriky do Evropy – co vůbec může EU s migrací dělat a co z toho může ve kterých členských zemích narazit;

co dohody, které byly uzavřeny s tranzitními zeměmi (např. s Tuniskem), doopravdy (ne)vyřešily;

jestli je vůbec pravděpodobné, že Evropa nějakou dlouhodobě udržitelnou formu dohody a programu o azylové politice vzhledem k její vnitřní rozpolcenosti někdy vyjedná;

zdali migrace vyřeší demografickou krizi způsobenou stárnutím evropské populace.

Ursula von der Leyen v reakci na to, co se děje na Lampeduse, vydala desetibodový plán, jehož součástí je mimo jiné podpora přesunu lidí z Lampedusy do ostatních oblastí Itálie a jiných členských zemí EU, vracení migranů v kombinaci se zintenzivněním kontaktů se zeměmi původu (jako jsou např. Guinea, Pobřeží slonoviny nebo Burkina Faso), snaha informovat migranty a odrazovat je od překonání Středozemního moře, potřeba potírat převaděčství nebo zintenzivnění kontrol na hranicích. Nakolik jde o body, které mohou aktuální situaci na Lampeduse vyřešit, a nakolik jen o politické proklamace?

Vnímám to spíš jako proklamace a jisté směry, kterými by se to do budoucna řešit mohlo. V současné době ale nevidím vůbec žádnou ochotu dalších zemí EU kohokoliv z Itálie přebírat.

I v Německu, které slíbilo přijmout deset tisíc uprchlíků, se proti vyslovily dvě vládní strany FDP (Svobodná demokratická strana) a dokonce i SPD (Sociálnědemokratická strana Německa). A to má Německo tradičně vůči migraci nejvstřícnější přístup.

O to