Pointa N: Blažek ven! (v rámci možností). Máme veřejné stranické fórum a nebojíme se ho použít

Dnešní dění vybral a okomentoval Jan Tvrdoň. (Tradiční úterní Válečná stezka má tento týden pauzu. Její autor je nemocen, přejeme mu brzké uzdravení.)

Tři ponaučení z odvolávání Blažka

Piráti v celostranickém hlasování, které skončilo včera večer, vyzvali své vrcholné představitele, aby navrhli odvolání ministra spravedlnosti Pavla Blažka (ODS) z koaliční vlády. Případný Blažkův pád začala strana probírat poté, co vyšlo najevo jeho setkání s poradcem exprezidenta Miloše Zemana Martinem Nejedlým.

Členové nejmenší koaliční strany doslova vyzvali „svůj vládní a poslanecký tým, aby v rámci svých možností navrhly okamžité odvolání Pavla Blažka“. Již sousloví „v rámci svých možností“ tak nějak naznačuje, jak asi celá věc dopadne.

Za Blažkem i nadále stojí premiér Petr Fiala a jeho ODS, výzva Pirátů je tak svým způsobem plácnutím do vody. Bezpochyby z pohledu celkového výsledku – Blažka schůzka s Nejedlým veřejně oslabila, ministerskou funkci jej ale stát nebude.

Formálně se s Fialou má k této věci setkat předseda Pirátů Ivan Bartoš, až se vrátí ze zahraničí; vedení Pirátů mělo také oslovit s možností připojit se k tlaku na Blažka dříve partnerské hnutí STAN. To ale ústy ministra vnitra a šéfa hnutí Víta Rakušana odpovědnost za Blažka dalo ODS – ze strany Starostů tedy příběh končí.

Celá záležitost, která nyní míří již k definitivnímu konci, ale zaslouží přinejmenším tři krátké poznámky. A to spíše z pohledu budoucí spolupráce v rámci koalice.

1) Z dlouhodobého pozorování (nejen) české politiky plyne, že voliči opravdu neoceňují nestabilní vládnutí, hádky mezi partnery, vzájemná osočování a časté personální výměny. Fialova pětikoalice je až nad očekávání stabilní – důvodů je více, mezi důležité patří osobní chemie lídrů, společná opoziční zkušenost, absence mocenské alternativy a osoba lídra opozice.

Pirátské apely stabilitu vlády neohrožují. Zástupci strany v kabinetu odcházet nechtějí, říkají to veřejně a odpovědnost hází na ODS. Ostatně Pirátům se v kabinetu dle průzkumů relativně daří, kam by se čtyřmi poslanci chodili…

2) Tance kolem Blažka jsou jen předehrou tomu, jak se do sebe Piráti a ODS pustí před eurovolbami. Nepůjde o debaty Fiala vs. Bartoš, ale o souboje Vondra vs. Kolaja a Gregorová. Pro zájemce o malý předkrm doporučuji náš víkendový rozhovor s lídrem Pirátů do eurovoleb.

3) Celá anabáze kolem Blažka opět ukázala „krásy“ pirátské vnitřní demokracie. Hlasování v zásadě o čemkoli v přímém přenosu je oproti konkurenci unikátní, na druhou stranu to vede i k tomu, že Piráti mohou působit až směšně. Předseda strany si tak může díky podobným výzvám užívat balancování mezi vlastním idealistickým křídlem a snahou o důstojné působení strany v rámci koalice.

Boje o Náhorní Karabach

Ázerbájdžán dnes oznámil, že na území Náhorního Karabachu zahajuje „lokální speciální operaci“. Cílem má být odzbrojení arménských jednotek v tomto regionu. Podle Baku je jedinou možností, jak „obnovit mír“ v této části jižního Kavkazu, odchod arménských sil z tohoto území.

Zároveň by měla být podle Baku ukončena existence režimu ve Stěpanakertu, který Ázerbájdžán vnímá jako separatistický a nezákonný. To však Arménie odmítá – podle arménského ministerstva obrany v Karabachu nejsou žádné ozbrojené arménské jednotky.

Ovšem podle ázerbájdžánského ministerstva obrany byl útok veden právě na pozice arménské armády a karabašských ozbrojených formací. Údajně je vojenská akce vyprovokována Arménií a „nezákonným režimem“, který na území Karabachu vytvořila a podporuje.

Zcela v kostce se stalo toto: Ázerbájdžán zaútočil v oblasti Náhorního Karabachu a Arménie na to vojensky nereaguje. Region se tak dostane pod kontrolu Baku a přítomné ruské síly, které mají dohlížet na klid zbraní, tyto události přikryly.

Zda dojde v příštích dnech k další eskalaci, není jasné a snad se to nestane. S trochu nadsázky by se dalo říct, že kam se dostane ruský mírotvůrce, je problém.

Jednou větou

Naše témata

„Touha po státě, který nám přikáže, jak se máme chovat a co si máme myslet, u části společnosti přežívá jako virus, který jen čeká na vhodné podmínky, aby mohl opět napadnout mysl. Proto jsou u nás fašismus i komunismus částí společnosti vnímány jako zlatý věk Slovenska, proto jsou Robert Fico a fašisté tak populární.“

Slovenská touha po nesvobodě (Martin M. Šimečka, Denník N)

„Propuštění historika Tomáše Petráčka upozornilo na rozsáhlejší problémy, se kterými se Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy potýká. Podle jejích současných i bývalých zaměstnanců, s nimiž Deník N hovořil, si děkan Vojtěch Novotný počíná autokraticky, překračuje akademické svobody či využívá církevního tlaku. Dlouhodobě se podle nich snaží fakultu proměnit v prostředí souznící s postoji vedení katolické církve.“

„Kritiky vypudit, biskupům vyhovět.“ Co se děje na fakultě, ze které vyhodili kněze Petráčka (Prokop Vodrážka)

„Téměř tři roky Všeobecná zdravotní pojišťovna jedná se společností DXC o tom, kolik by mohly stát modernizace a předání nového informačního systému včetně licencí. Pojišťovna počítala s tím, že celá zakázka přijde na 2,3 miliardy korun, letos se ale cena v odhadech skokově navýšila na 7,6 miliardy. Pochybnosti pak vzbudil znalecký posudek, který si VZP objednala. Znalec nejprve tvrdil, že se jedná o cenu obvyklou, když se ale ozvali členové správní rady, zcela otočil.“

Ze dvou miliard na osm, zásadní chyba v posudku. Jak VZP vyjednává o klíčové IT zakázce (Zdislava Pokorná)

Zaujalo nás jinde

„Už se tady nebavíme o rozpočtu, financích, zdravotnictví nebo školství. Místo toho se bavíme o tom, kdo koho napadl na mítinku. Zkrátka na Slovensku se v řadě případů už nejedná o programovou soutěž, ale o to, že politik kampaní přitahuje pozornost ke své osobě. A někdy dost spektakulárním způsobem.“

Politolog Lubomír Kopeček v rozhovoru pro Český rozhlas popisuje, jak se vyvinula slovenská předvolební kampaň.

„Lidé, kteří s ním prošli kampaň a kteří nyní, v čele s šéfporadcem Tomášem Richterem či šéfkou kabinetu Lindou Jozwiak Kopeckou, končí, ho prý na rizika spojená s novými pořádky na Hradě ztělesněnými Janou Vohralíkovou upozorňují. Pavel si to údajně uvědomuje. Odpovídá jim však, že nemá sílu s tím cokoli udělat.“

Petr Kolář na serveru iDnes.cz popisuje dynamiku v okolí prezidenta Pavla.

„Od roku 1961 se světová teplota zvýšila o 1,2 °C, ale oblasti se oteplují různě rychle. V České republice vzrostla průměrná roční teplota za šedesát let o dva stupně.“

Redaktorka serveru iRozhlas.cz Klára Filipová popisuje, že Česko se otepluje skoro dvakrát rychleji, než činí světový průměr.

Středeční tištěný Deník N

Konference N: Jsme připraveni?

Deník N letos oslaví páté narozeniny. Při té příležitosti pořádáme mimořádnou celodenní konferenci se sérií netradičních rozhovorů, které se tématem zaměří na budoucnost. Koná se v pražském Kině Světozor v úterý 31. října. Vstupenky můžete kupovat už nyní.