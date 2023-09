Odvolání Ševčíka se zadrhlo. Senát jeho fakulty chce právní analýzu. Odmítá, že jen hraje o čas

Akademický senát Národohospodářské fakulty VŠE se na nejbližším zasedání bude zabývat odvoláním děkana fakulty Miroslava Ševčíka, které prosazuje rektor univerzity Petr Dvořák. Ten o Ševčíkův konec usiluje několik měsíců. Odvolat jej z funkce však podle zákona o vysokých školách nemůže bez předchozího stanoviska fakultního senátu.

Odvolání Ševčíka schválil 26. června „velký“, celouniverzitní senát VŠE. Od té doby se však „malý“ senát nesešel. Podle mluvčího Ševčíkovy fakulty Daniela Váni čekají jeho členové na dokončení analýzy možných trestněprávních dopadů děkanova odvolání. K tomu právníci podle Váni potřebují zápis z červnového jednání celouniverzitního senátu.

„Zasedání malého senátu musí předcházet mimo jiné schválení oficiálního zápisu z toho klíčového jednání velkého senátu, který rektorovi potvrdil možnost odvolat děkana,“ řekl Deníku N Váňa.

Jenže zpracování zápisu z „velkého“ senátu má na starosti jeho místopředseda Jan Vondráček, který v něm zasedá za Národohospodářskou fakultu a je jedním z Ševčíkových nejbližších lidí. Také pod všemi předchozími zápisy ze současného volebního období je podepsaný právě on. V celouniverzitním senátu je za fakultu společně s Váňou, děkanovou dcerou Michaelou Ševčíkovou a dvojící studentů.

Vondráček nebral telefon a na SMS zprávu neodpověděl. Podle Váni už zápis vyhotovil a 3. srpna odevzdal k připomínkám předsednictvu „velkého“ senátu. „Od té doby není jeho vedení schopno ho parafovat a uznat jako oficiální zápis z toho jednání,“ řekl mluvčí.

Podle dvou zdrojů Deníku N trvá zpracování zápisu z více než šestihodinového jednání tak dlouho proto, že Vondráček vyhotovil zhruba třicet stran a jeho kolegové z předsednictva se obávají text odsouhlasit bez detailního prostudování.

Předseda senátu VŠE Marek Stříteský ani druhý místopředseda Lukáš Hulínský na otázky zaslané e-mailem do vydání textu nereagovali.

Ševčík Deníku N řekl, že do kroků kolem svého odvolání nezasahuje. „Jsem děkan a do záležitostí akademického senátu nezasahuji. Vím jen, že 3. srpna byl odeslán zápis ke schválení předsedovi akademického senátu VŠE. Vůbec nevím, kdo na tom sedí, pouze vím, že zapisovatel to odeslal,“ prohlásil děkan.

Nezdržujeme, odmítá fakulta

Zápis skutečně na webu VŠE mezi ostatními dokumenty chybí. Váňa ho považuje za důležitý pro právníky, kteří na vyžádání fakultního senátu zpracovávají právní analýzu možných následků Ševčíkova odvolání. „Bez toho se to prostě nedá. A pokud to někdo někde interpretuje, že my to zdržujeme, tak je to úplný nesmysl,“ podotkl Váňa.

Podle vedení VŠE ale Ševčíkova fakulta zápis nepotřebuje. „Zasedání Akademického senátu Národohospodářské fakulty a vyjádření k záměru rektora odvolat děkana nelze podmiňovat tím, až bude dostupný tento zápis, protože zákon o vysokých školách žádnou takovou podmínku nestanoví,“ napsala Deníku N mluvčí VŠE Kateřina Pelouchová.

Zákon o VŠ: Rektor může odvolat děkana z vlastního podnětu, a to pouze po předchozím vyjádření akademického senátu fakulty a se souhlasem akademického senátu veřejné vysoké školy v případě, kdy děkan závažným způsobem neplní své povinnosti nebo závažným způsobem poškozuje zájem vysoké školy nebo fakulty.

Podle Váni ale bez právní analýzy fakultní senát žádné stanovisko přijímat nebude. „Bez analýzy se k tomu malý senát nebude vyjadřovat. Pokud nám někdo tvrdí, že to není nutné, tak právníci říkají, že to bylo klíčové zasedání,“ řekl Deníku N.

Situace je pro členy fakultního senátu podle něj riskantní. „Oni nejsou právníci, právě proto požadují analýzu možných trestněprávních dopadů a rizik tohoto kroku, pokud k němu dojde,“ dodal Váňa.

Váňa odmítá, že by Ševčíkovi spolupracovníci uměle zdržovali jeho konec. „Je trapné, že se někdo snaží vyvolávat dojem, že jsme ti, kdo se snaží oddálit odvolání. Tak to není, my naopak čekáme na zápis,“ prohlásil mluvčí.

Přípravy na právní bitvu

Senát VŠE vyslovil s odvoláním děkana Ševčíka souhlas koncem června. Dvacet členů akademické komory tehdy v tajné volbě hlasovalo pro, šest proti. Rektor Petr Dvořák Ševčíka může zbavit funkce, jakmile se k odvolání vyjádří i fakultní senát, jehož stanovisko nemusí být souhlasné.

Ševčík v bezprostřední reakci na červnové hlasování Deníku N řekl, že pokud ho rektor skutečně odvolá, zváží právní kroky. Fakultní senát své poslední jednání koncem minulého akademického roku přerušil a vyžádal si další podklady a zmíněnou analýzu právních rizik odvolání děkana. Ševčík Dvořákův krok může napadnout u soudu.

„Moje zastoupení přebírá jedna renomovaná právní kancelář. Budu postupovat dál tak, abych ukázal absurditu důvodů, za které jsem odvoláván. Považuju to vyloženě za politickou záležitost,“ prohlásil Ševčík.

Rektor Ševčíkovi dlouhodobě vytýká politické aktivity a vystupování v dezinformačních médiích, které podle něj poškozují dobré jméno univerzity. Odvolat se ho rozhodl poté, co se Ševčík v březnu zapojil do davu demonstrantů, kteří se po protivládním shromáždění pokusili vniknout do budovy Národního muzea a strhnout ukrajinskou vlajku z jeho fasády.

Děkan tehdy tvrdil, že šel zjišťovat totožnost policistů, kteří měli brutálně zakročit proti jednomu z demonstrantů. Na další protivládní demonstraci se Ševčík objevil minulý týden v sobotu, kdy Radiožurnálu řekl, že šel náhodou kolem. Totéž přitom tvrdil i v březnu.

Děkan Miroslav Ševčík v rozhovoru pro @iROZHLAScz říká, že jde náhodou kolem. „Přišel jsem si sem vyzvednout rodinné příslušníky, jedu z konference,” tvrdí. Na minulém protestu se u Muzea taky ocitl jen náhodou. @Radiozurnal1 pic.twitter.com/26r6evRD5M — Vít Kubant (@KubanTweet1) September 16, 2023

Ševčík kandidoval do Parlamentu za hnutí Trikolora, hájí postoje šířené ruskou propagandou, fotil se s extremistou Tomášem Vandasem nebo spolupracuje s dezinformačními platformami. Když zastával funkci děkana v letech 2010–2018, řada studentů i učitelů si stěžovala na zastrašování a zneužívání moci k vyřizování účtů.

K odvolání děkana Národohospodářské fakulty VŠE Miroslava Ševčíka chybí poslední krok – projednání fakultním senátem.

Ten se však odmítá sejít dřív, než bude mít k dispozici právní analýzu následků děkanova odvolání.

Ta podle mluvčího fakulty nemůže být dokončená bez zveřejnění zápisu z mimořádného zasedání celouniverzitního senátu.

Zápis je předmětem sporu, protože ho vypracoval Ševčíkův právník, který je současně místopředsedou senátu.

Konference N: Jsme připraveni?

Deník N letos oslaví páté narozeniny. Při té příležitosti pořádáme mimořádnou celodenní konferenci se sérií netradičních rozhovorů, které se tématem zaměří na budoucnost. Koná se v pražském Kině Světozor v úterý 31. října. Vstupenky můžete kupovat už nyní.