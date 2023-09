Pokud po volbách nastane kolaps demokracie, na vině budou zejména političtí lídři. Voliči ale budou spoluviníky

Pokud tyto volby dopadnou podle toho, jak předpovídají průzkumy, slovenská společnost se odchýlí z evropské orbity a částečně potěší a částečně zarmoutí Larryho M. Bartelse, amerického politologa a autora knihy Demokracie eroduje shora (Democracy Erodes From the Top).

Bartels totiž v knize na velkém množství dat z průzkumů přesvědčivě dokazuje, že evropští voliči jsou proti populismu odolní a jejich podpora demokracie se nemění, či dokonce stoupá.

Pokud podle něj někdo ohrožuje demokracii, jsou to političtí lídři, kteří ji dokážou zničit navzdory vůli voličů. Dělají to tak, že před voliči předstírají svou oddanost demokracii, ale jakmile se dostanou k moci, začnou ji demontovat, a voličům trvá příliš dlouho, než pochopí, co se děje. Potom už je pozdě. Velmi dobře je to vidět na příkladu Maďarska a Polska a můžeme jen doufat, že nepřibude i příklad Slovenska.

Viktor Orbán i Jarosław Kaczyński se před volbami v roce 2010 i v roce 2015 tvářili jako demokraté, kteří chtějí porazit bývalou zkorumpovanou garnituru a zlepšit životy svých spoluobčanů. Ti jejich slibům uvěřili, a přestože se tak stali částečně spoluviníky, neboť „dávali přednost kvalitě každodenního života před demokratickými institucemi, byli spíše pasivními účastníky eroze demokracie“, píše Bartels.

Bartels přesvědčivě dokazuje, že voliči Orbána a Kaczyńského zpočátku „nebyli připraveni podporovat rozklad demokracie“ a většinu z nich ani nepřitahovala jejich konzervativní agenda.

To se však časem změnilo. Spokojenost maďarských a polských voličů postupně rostla navzdory tomu, že demokracie upadala. Zesilovala i podpora konzervativní agendy, což svědčí o tom, že lídři, kteří mají ambici zničit demokracii, se mohou spolehnout na to, že voliči si časem na erozi demokracie zvyknou a přestanou si ji uvědomovat.

Otázka je, proč vlastně Orbán a Kaczyński ve svých zemích demokracii demontují, když je k tomu nenutí vnější ani vnitřní podmínky. Dělají to jednoduše proto, píše Bartels, „protože mohou“.

Naděje pro Slovensko

Slovensko však není Maďarsko v roce 2010 ani Polsko v roce 2015. Naši