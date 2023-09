Auta zde ustoupila lidem a s byty se nedá spekulovat. Jak se žije ve vídeňské čtvrti Seestadt?

Když naší dceři byly dva roky, rozhodli jsme se přestěhovat z Prahy do Vídně, abychom byli blíže rodině na Slovensku. Chtěli jsme si ale zkusit i jiný způsob bydlení, než na jaký jsme byli zvyklí a uměli v něm bezpečně chodit.

Díky své práci architektky jsem znala koncept komunitního bydlení, označovaný pojmem baugruppe, který funguje i v Rakousku a nabízel se jako odpověď na naše potřeby.

Ve Vídni jsme téměř nikoho neznali, neměli jsme tam žádné zázemí ani přátele. Manžel si tam našel práci a já jsem byla na rodičovské dovolené.

Jak dcera rostla, začali jsme si uvědomovat intenzivnější potřebu kontaktu s jinými lidmi. Ať už kvůli naplňování vlastních socializačních potřeb, nebo proto, aby se naše děti naučily vytvářet vztahy s vrstevníky na hřišti i s dalšími lidmi různého věku, původu a víry a zároveň vyrůstaly v bezpečném vztahovém prostředí i mimo naši nukleární rodinu.

Baugruppe většinou představuje dlouhodobý, několikaletý proces. Ten kromě společného navrhování budoucího bydlení od samého začátku až po jeho realizaci zahrnuje i tvorbu vztahů v komunitě, která se v tomto společném bydlení dlouhodobě buduje. Bydlení ve Vídni jsme však potřebovali do šesti měsíců a šance, že bychom se mohli stát součástí projektu baugruppe, byla minimální.

Přesto se nám přes portál Initiative Gemeinsam Bauen & Wohnen podařilo najít rozjetý projekt ve vídeňské čtvrti Seestadt Aspern, který měl být dokončen za půl roku a ještě hledal nové členy. Prošli jsme jakýmsi výběrovým procesem, jehož cílem bylo zjistit, zda hodnotově a komunikačně zapadneme do komunity. A zároveň to, jak bychom byli schopni přispět k jejímu chodu a rozvoji vztahů v ní.

Organizačně je naše komunita spolkem s vlastními stanovami a představenstvem, která se řídí principy sociokracie. Majetkověprávně jsou všechny byty součástí schématu městem podporovaného nájemního bydlení, které má od roku 2019 své ukotvení i v územním plánu Vídně.

Středa 8.15: Vyrážíme z domu do školky. Ve výtahu se svezeme se Stefanie, která jde odnést prádlo do společné prádelny. Z místnosti na kola vezmeme koloběžku a kočárek. Pozdravíme sousedku Daniele, která se vrací z ranní procházky se psem kolem jezera. Ptá se, jaký jsme měli víkend. Ve vedlejším domě se zastavíme v městské knihovně, abychom vrátili pár knih. U dopravního hřiště pod metrem potkáváme souseda Floriana, který doprovodil děti do školky. Moje čtyřletá dcera mu ukazuje novou tetovačku, říká, že její sestře vyrostl další zub, a rozjede se na koloběžce.

Sociální bydlení pro střední třídu, neziskový developer a jiné oxymórony

Vídeň má největší podíl nájemního bydlení v Evropě, to představuje až 60 procent všech bytů. Čtvrtina bytů (tedy přibližně 220 tisíc) je