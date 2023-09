Bylo mi líto, že se lidé vysmívají čchi-kung. Snad budou mít senátoři otevřenou mysl, říká soudce Simon

Kandidát do Ústavního soudu Pavel Simon čelil v posledních dnech kritice. Ta se týkala jak jeho soukromých aktivit, tak i působení na Nejvyšším soudu, kde jeho zvláštní senát vydal několik sporných rozhodnutí v kauze H-System nebo v případě odškodnění disidenta Petra Hanzlíka. „Určitě si nemyslím, že je to diskvalifikující,“ říká v rozhovoru s Deníkem N.

V rozhovoru se ptáme:

Jak reflektuje rozhodnutí Nejvyššího soudu v kauze H-System?

Proč dodnes drží podíl ve společnosti Spojmont Plzeň?

Jak reaguje na vtipy a kritiku svých aktivit v oblasti čínského cvičení čchi-kung?

Co všechno probral s prezidentovým poradním panelem pod vedením Jana Kysely?

Jak vnímá roli Ústavního soudu a co si slibuje od debaty v Senátu?

V souvislosti s vaší nominací se mluví o kauze H-System a o tom, jakým způsobem jste v ní rozhodoval. Uvědomujete si v této věci nějaký svůj omyl? Část senátorů, v první řadě Hana Kordová Marvanová, mluví o poměrně závažných pochybeních.

Je důležité zdůraznit, že Nejvyšší soud nerozhodl o odškodnění obětí H-Systemu v tom slova smyslu, že by se odškodňovala újma, která jim vznikla účastí na H-Systemu. My jsme rozhodovali o odškodnění za nepřiměřenou délku trestního stíhání. Trestní stíhání viníků H-Systemu probíhalo nepřiměřeně dlouhou dobu a my jsme rozhodovali o „bolestném“ pro ty poškozené, kteří se připojili se svým nárokem do trestního řízení. A také tu nejistotu, která s tím byla spojená.

Paní doktorka Marvanová říká, že jsem se účastnil rozhodování ve čtyřiceti věcech. Není to pravda